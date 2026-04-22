به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان این که محصولات پروتئینی به میزان مکفی در فروشگاهها و مغازهها موجود است، گفت: با توجه به شرایط مناسب تولید و عرضه، هیچگونه گزارشی مبنی بر کمبود کالا یا صف دریافت خرید نداشتیم، این درحالی است که در استانهای مسافرپذیر در ایام جنگ با حجم قابل توجهی مسافر روبهرو بودیم که به دلیل شرایط مساعد تولید، نه در ایام جنگ و زمان حاضر مشکلی در توزیع نداریم، شرکت پشتیبانی امور دام نیز آمادگی توزیع از ذخایر را دارد، هرچند تاکنون نیازی به استفاده از ذخایر نبوده است.
وی میزان توزیع مرغ مورد نیاز کشور را کافی اعلام کرد و افزود: میزان مصرف ظرفیتی دارد، وقتی به میزان مورد نیاز مرغ گرم توزیع میشود، نیازی به عرضه مرغ منجمد برای تنظیم بازار نیست، چنانچه میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد، ستاد تنظیم بازار بلافاصله نسبت به توزیع ذخایر دستور میدهد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به پیشبینی بازار محصولات پروتئینی بیان کرد: بنابر آمار، ذخایر گوشت قرمز و مرغ منجمد مطلوب است و کمبودی در این خصوص وجود ندارد.
وی قیمت محمولات پروتئینی را تابع مواد اولیه دانست و افزود: برآوردها حاکی از آن است که ثبات قیمت در بازار استمرار یابد و بهرغم شرایط مساعد عرضه بازرسی و کنترل قیمت انجام میشود تا سوءاستفادهای رخ ندهد.
جعفری قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در میدان بهمن برای مصرفکننده را یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان و هر شانه تخممرغ را ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
