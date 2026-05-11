به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، روح‌الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارتخانه، در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روسای جهاد کشاورزی استان‌ها، در خصوص آخرین وضعیت تولید و قیمت‌گذاری در بخش‌های دام و طیور کشور توضیحاتی ارائه داد.

وی با بیان اینکه میزان جوجه‌ریزی در کشور هم‌اکنون متناسب با نیاز بازار است و ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود، گفت: با توجه به ساختار فعلی بازار، تلاش‌ها برای جلوگیری از آسیب به تولید ادامه دارد.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی به وضعیت بازار تخم‌مرغ اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده تولید در مرغداری‌ها مشخص است و تصمیم‌گیری‌های استانی برای مداخله در قیمت‌گذاری می‌تواند به تولید آسیب بزند.

زحمتکش تاکید کرد: در صورت کمبود در هر استان، وزارتخانه بلافاصله و به هر میزان که نیاز باشد، تخم‌مرغ تحویل خواهد داد.