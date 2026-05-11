  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۵

تصمیم‌گیری‌های استانی در قیمت‌گذاری به تولید آسیب می‌‎زند

تصمیم‌گیری‌های استانی در قیمت‌گذاری به تولید آسیب می‌‎زند

سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر مشخص بودن هزینه تمام شده تخم‌مرغ گفت: تصمیم‌گیری‌های استانی برای مداخله در قیمت‌گذاری می‌تواند به تولید آسیب بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، روح‌الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارتخانه، در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روسای جهاد کشاورزی استان‌ها، در خصوص آخرین وضعیت تولید و قیمت‌گذاری در بخش‌های دام و طیور کشور توضیحاتی ارائه داد.

وی با بیان اینکه میزان جوجه‌ریزی در کشور هم‌اکنون متناسب با نیاز بازار است و ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود، گفت: با توجه به ساختار فعلی بازار، تلاش‌ها برای جلوگیری از آسیب به تولید ادامه دارد.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی به وضعیت بازار تخم‌مرغ اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده تولید در مرغداری‌ها مشخص است و تصمیم‌گیری‌های استانی برای مداخله در قیمت‌گذاری می‌تواند به تولید آسیب بزند.

زحمتکش تاکید کرد: در صورت کمبود در هر استان، وزارتخانه بلافاصله و به هر میزان که نیاز باشد، تخم‌مرغ تحویل خواهد داد.

کد مطلب 6826309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها