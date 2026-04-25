سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگر مهر، در تبیین سطح آمادگی‌های نظام سلامت در طول دوران جنگ، بر تجربیات ارزشمند کسب شده از نبردهای گذشته، به‌ویژه تجربیات حاصل از جنگ ۱۲، تاکید کرد و گفت: وزارت بهداشت با بهره‌گیری از آموخته‌های خود در جنگ ۱۲ روزه، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه درمان و تجهیزات پزشکی پیش از آغاز بحران‌ به مرحله اجرا درآورد. یکی از اولویت‌های اصلی در این مسیر، پیش‌بینی، تهیه و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز به میزان کافی در تمامی مراکز درمانی بود تا اطمینان حاصل شود که در زمان وقوع درگیری، اقلام ضروری در دسترس پزشکان و پرسنل قرار دارد.

وی از کادر پزشکی و پزشکان به عنوان خط مقدم در درمان یاد کرده و از همکاری و کمک‌های بی‌شائبه آنان در این دوران سخت قدردانی کرد و اظهار داشت: همچنین خدمات غیر اورژانسی به طور کامل حذف نشدند، بلکه متناسب با تعداد مجروحان و وضعیت حاکم بر بیمارستان‌ها، این خدمات مدیریت و اصلاح شدند تا ظرفیت‌های درمانی به بهترین شکل ممکن تخصیص یابد.

رضوی اذعان کرد: بخش دیگری از اقدامات آمادگی، معطوف به وضعیت ذخایر خون کشور بود که با تلاش‌های گسترده سازمان انتقال خون، وضعیت پایگاه‌های خون بهبود یافت و فرآیندهای مرتبط با آن تقویت شد. علاوه بر این، گروه‌های داوطلب مردمی و متخصص تشکیل گردید تا در صورت بروز نیاز در مناطق مختلف، به سرعت اعزام و به خدمت‌رسانی مشغول شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در حوزه لجستیک و مدیریت نیروی انسانی نیز راهبرد جابجایی هوشمندانه اتخاذ شد؛ به گونه‌ای که نیروها و تجهیزات از مناطقی که نیاز کمتری داشتند به نقاط پرچالش و نیازمند منتقل شدند. این جابجایی‌ها و انتقالات با هدف جلوگیری از بروز هرگونه کمبود در مراکز درمانی سطح کشور در طول دوران جنگ انجام گرفت.

رضوی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت سیستم و موجودی تجهیزات و وسایل پزشکی، آمادگی‌ها در سطح بالایی قرار دارد و سرمایه اصلی وزارت بهداشت، کادر درمانی مجربی است که همواره در خدمت مردم و نظام سلامت هستند.