  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

حمایت سازمان همکاری‌های شانگهای از مواضع ایران در حوزه امنیت دیجیتال

کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای ضمن ابراز نگرانی نسبت به حملات علیه زیرساخت‌های دیجیتال ایران، بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها در فضای سایبری تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این نشست ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شد و محورهایی از جمله امنیت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه هوش مصنوعی و آینده اقتصاد داده‌محور در دستور کار قرار گرفت.

دیپلماسی فناوری ایران در کانون رایزنی‌ها

در حاشیه این اجلاس، احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با مقامات ارشد کشورهای عضو از جمله چین، روسیه، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدارها بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه فناوری‌های نوین، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت حاکمیت ملی در فضای سایبری و گسترش همکاری در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده متمرکز بود.

تأکید بیانیه پایانی بر امنیت زیرساخت‌های ایران

در بیانیه پایانی این نشست، کشورهای عضو نگرانی خود نسبت به حملات انجام‌شده علیه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات ایران را اعلام کردند و این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل دانستند. در این بیانیه همچنین بر پرهیز از به‌کارگیری زور و ضرورت احترام به حاکمیت کشورها در فضای سایبری تأکید شد.

تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های داده

در بخش دیگری از این اجلاس، کشورهای عضو بر توسعه هماهنگ و مسئولانه هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد دیجیتال تأکید کردند. همچنین «مفهوم ایجاد مراکز داده منطقه‌ای و توسعه ظرفیت‌های پردازشی» در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای به تصویب رسید که هدف آن تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پردازش داده، توسعه مدل‌های بومی هوش مصنوعی و افزایش تاب‌آوری خدمات دیجیتال در کشورهای عضو است.

تقویت نقش ایران در همکاری‌های منطقه‌ای

حضور هیأت ایرانی و مشارکت در مذاکرات و ابتکارات مشترک، نشان‌دهنده نقش فعال ایران در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ رویکردی که بر تقویت تعاملات فناورانه و ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد دیجیتال منطقه‌ای متمرکز است.

کد مطلب 6813618
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها