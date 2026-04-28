به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این نشست ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شد و محورهایی از جمله امنیت زیرساختهای ارتباطی، توسعه هوش مصنوعی و آینده اقتصاد دادهمحور در دستور کار قرار گرفت.
دیپلماسی فناوری ایران در کانون رایزنیها
در حاشیه این اجلاس، احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با مقامات ارشد کشورهای عضو از جمله چین، روسیه، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان دیدار و گفتوگو کرد. این دیدارها بر توسعه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در حوزه فناوریهای نوین، ارتقای تابآوری زیرساختهای دیجیتال، تقویت حاکمیت ملی در فضای سایبری و گسترش همکاری در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده متمرکز بود.
تأکید بیانیه پایانی بر امنیت زیرساختهای ایران
در بیانیه پایانی این نشست، کشورهای عضو نگرانی خود نسبت به حملات انجامشده علیه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات ایران را اعلام کردند و این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانستند. در این بیانیه همچنین بر پرهیز از بهکارگیری زور و ضرورت احترام به حاکمیت کشورها در فضای سایبری تأکید شد.
تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی و زیرساختهای داده
در بخش دیگری از این اجلاس، کشورهای عضو بر توسعه هماهنگ و مسئولانه هوش مصنوعی بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد دیجیتال تأکید کردند. همچنین «مفهوم ایجاد مراکز داده منطقهای و توسعه ظرفیتهای پردازشی» در چارچوب سازمان همکاریهای شانگهای به تصویب رسید که هدف آن تقویت زیرساختهای ذخیرهسازی و پردازش داده، توسعه مدلهای بومی هوش مصنوعی و افزایش تابآوری خدمات دیجیتال در کشورهای عضو است.
تقویت نقش ایران در همکاریهای منطقهای
حضور هیأت ایرانی و مشارکت در مذاکرات و ابتکارات مشترک، نشاندهنده نقش فعال ایران در توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ رویکردی که بر تقویت تعاملات فناورانه و ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد دیجیتال منطقهای متمرکز است.
