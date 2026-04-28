افزایش سقف وام ودیعه مسکن و تسهیلات نوسازی روستایی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، هیئت عالی این بانک با بررسی پیشنهادهای مربوط به ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران، افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن را تصویب کرد.

بنابر این مصوبه، سقف کلی وام ودیعه مسکن از محل منابع بانکی ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سقف فردی این تسهیلات نیز برای شهر تهران ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال، برای مراکز استان‌ها ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، برای سایر شهرها یک میلیارد و ۸۵ میلیون ریال و برای روستاها ۷۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین در راستای اجرای بند «ث» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم و با توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی مسکن در روستاها و شهرهای کوچک، هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ارزان‌قیمت طرح ویژه نوسازی برای ۲۲۰ هزار واحد مسکونی موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، سقف این وام برای هر واحد به ۵ میلیارد ریال افزایش یافت.

بانک مرکزی اعلام کرد این تصمیم‌ها با هدف تقویت توان مالی خانوارها، بهبود وضعیت مسکن روستایی و کمک به ساماندهی بازار اجاره اتخاذ شده است.