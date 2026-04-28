۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

هشدار نارنجی هواشناسی زنجان؛ رگبار، رعدوبرق و تگرگ در راه است

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از صدور هشدار سطح نارنجی به دلیل فعالیت سامانه بارشی قوی در استان خبر داد و گفت: این سامانه بارشی تا پایان هفته در استان فعال خواهد بود.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار سطح نارنجی به دلیل فعالیت سامانه بارشی قوی در استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) آسمان استان غالباً ابری خواهد بود که به‌تدریج با رگبارهای باران، رعدوبرق و حتی تگرگ همراه می‌شود.

رحمان‌نیا با تأکید بر اینکه شدت بارش‌ها طی امروز و فردا (سه‌شنبه و چهارشنبه) بیشتر پیش‌بینی می‌شود، افزود: این سامانه بارشی کم‌وبیش تا پایان هفته در استان فعال خواهد بود و شرایط برای رخداد تگرگ در تمام این مدت مهیاست.

وی در ادامه به وزش باد نسبتاً شدید اشاره کرد و اظهار داشت: سرعت وزش باد نیز امروز و فردا، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش پیدا می‌کند که می‌تواند موجب کاهش موقت دید افقی و خیزش گردوخاک در برخی نقاط شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره روند دمای هوا نیز تصریح کرد: دمای هوا تا صبح روز چهارشنبه با شیب ملایمی کاهش پیدا می‌کند؛ اما پس از آن روند افزایشی خواهد داشت. وی از کشاورزان و شهروندان خواست نسبت به این نوسانات دمایی هوشیار باشند.

رحمان‌نیا ضمن اشاره به ثبت دمای ۴ درجه در زرین‌آباد و ۲۵ درجه در حلب طی شبانه‌روز گذشته، از همشهریان خواست از تردد غیرضروری در حاشیه مسیل‌ها و ارتفاعات خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

