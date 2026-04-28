هشدار نارنجی هواشناسی زنجان؛ رگبار، رعدوبرق و تگرگ در راه است

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار سطح نارنجی به دلیل فعالیت سامانه بارشی قوی در استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) آسمان استان غالباً ابری خواهد بود که به‌تدریج با رگبارهای باران، رعدوبرق و حتی تگرگ همراه می‌شود.

رحمان‌نیا با تأکید بر اینکه شدت بارش‌ها طی امروز و فردا (سه‌شنبه و چهارشنبه) بیشتر پیش‌بینی می‌شود، افزود: این سامانه بارشی کم‌وبیش تا پایان هفته در استان فعال خواهد بود و شرایط برای رخداد تگرگ در تمام این مدت مهیاست.

وی در ادامه به وزش باد نسبتاً شدید اشاره کرد و اظهار داشت: سرعت وزش باد نیز امروز و فردا، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش پیدا می‌کند که می‌تواند موجب کاهش موقت دید افقی و خیزش گردوخاک در برخی نقاط شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره روند دمای هوا نیز تصریح کرد: دمای هوا تا صبح روز چهارشنبه با شیب ملایمی کاهش پیدا می‌کند؛ اما پس از آن روند افزایشی خواهد داشت. وی از کشاورزان و شهروندان خواست نسبت به این نوسانات دمایی هوشیار باشند.

رحمان‌نیا ضمن اشاره به ثبت دمای ۴ درجه در زرین‌آباد و ۲۵ درجه در حلب طی شبانه‌روز گذشته، از همشهریان خواست از تردد غیرضروری در حاشیه مسیل‌ها و ارتفاعات خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.