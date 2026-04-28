به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان، کمینه دمای پارک ملی گلستان در صبح سه‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ۱۱.۸ درجه سانتی‌گراد رسید و این منطقه به عنوان خنک‌ترین نقطه استان ثبت شد.

همچنین مراوه‌تپه با دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان و آق‌قلا با ثبت ۲۷.۲ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین شهرستان گلستان گزارش شده است.

دمای حداقل گرگان در صبح امروز ۱۵.۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر امروز به ۱۸ درجه سانتی‌گراد برسد.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های استان نیز شامل آق‌قلا و اینچه‌برون ۱۵.۹ درجه، بندرگز ۱۶.۴ درجه، بندرترکمن ۱۶.۲ درجه، علی‌آباد ۱۴.۲ درجه، گنبدکاووس ۱۵.۶ درجه، مزرعه نمونه ارتش ۱۵ درجه، مینودشت ۱۴.۲ درجه، هاشم‌آباد ۱۴.۲ درجه، کردکوی ۱۶.۱ درجه، کلاله ۱۴.۹ درجه و کارکنده ۱۶.۲ درجه سانتی‌گراد بوده است.

هواشناسی گلستان از تداوم شرایط نسبتاً خنک در بیشتر مناطق استان خبر داده و توصیه کرده شهروندان و کشاورزان با توجه به نوسانات دمایی، تمهیدات لازم را در برنامه‌های روزانه و فعالیت‌های کشاورزی مدنظر قرار دهند.