تندباد و گردوخاک در قم؛ وزش باد تا ۸۵ کیلومتر بر ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازهترین نقشههای هواشناسی و خروجی مدلهای پیشیابی عددی نشان میدهد، استان قم در روزهای آینده تحت تأثیر ناپایداریهای جوی قرار خواهد گرفت که مهمترین پیامد آن افزایش محسوس سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک در سطح استان است.
بر همین اساس، از اواخر وقت امروز سه شنبه به تدریج از میزان پوشش ابر کاسته شده و شرایط جوی به سمت کاهش ابرناکی پیش میرود، اما این وضعیت به معنای پایان ناپایداریها نخواهد بود.
در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری آسمان قم عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی شده است، با این حال وزش باد شدید به عنوان پدیده غالب در سطح استان رخ خواهد داد.
در برخی مناطق نیز گردوخاک موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا میشود و در پارهای نقاط احتمال وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق وجود دارد.
برآوردهای هواشناسی حاکی از آن است که سرعت وزش باد طی این دو روز در برخی ساعات به حداکثر ۸۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید، شرایطی که میتواند زمینهساز بروز اختلال در تردد و ایجاد خسارات محدود شود.
برای روز پنجشنبه هفته جاری نیز آسمان استان قم صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیشبینی شده و افزایش موقت ابر و احتمال بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
روند ناپایداریها از روز جمعه کاهش یافته و آسمان قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم خواهد بود، وضعیتی که نشاندهنده بازگشت نسبی آرامش به شرایط جوی استان است.
قم- گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت ۸۵ کیلومتر بر ساعت در استان قم پیش بینی شده است.
