۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

پروژه‌های روبنایی سایت‌های مسکن ملی درزنجان به صورت ویژه پیگیری می‌شود

زنجان- مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: تامین زیرساخت‌ واحدهای تحویلی و اتمام عملیات اماده سازی سایت های نهضت ملی مسکن و نیز اجرای پروژه های روبنایی به اولویت ویژه دنبال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر در نخستین جلسه شورای مسکن استان با بیان اینکه استان زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور جایگاه خوبی دارد،اظهار کرد: خوشبختانه بانک مسکن استان زنجان در تامین منابع مالی پروژه های نهضت ملی مسکن عملکرد خوبی داشته و امیدواریم سایر بانکها هم در ادامه اجرای طرح های حمایتی مسکن در تامین منابع مالی پروژه‌ها همکاری لازم را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت:اداره کل راه و شهرسازی استان همزمان با تحویل واحدهای مسکن ملی به متقاضیان عملیات آماده سازی را هم انجام می دهد.

شاهین فر با بیان اینکه اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان زیرساخت‌ واحدهای تحویلی و اولویت‌دهی به تامین زمین برای مسکن نیروهای مسلح، کارگران ،محرومین و جوانی جمعیت را در سال جدید دنبال خواهد کرد،گفت: این اداره کل در کوی ارم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن,جوانی جمعیت و نیروهای مسلح برنامه ریزی لازم را دارد وبرای دهک های حمایتی در پروژه های انبوه سازی هم حمایت مالی لازم را خواهد داشت.

