آماده سازی خیابان امام رضا(ع) مشهد در آستانه اجتماع«لشکریان امام رضا»

به گزارش خبرنگار مهر، جاوید کیانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از آماده سازی خیابان امام رضا علیهالسلام جهت برگزاری هر چه باشکوه تر ویژه برنامه اجتماع بزرگ امام رضایی ها در این منطقه خبر داد.
معاون شهردار مشهد بیان کرد: خیابان امام رضا (ع) به عنوان اصلی ترین محور مذهبی و فرهنگی شهر مشهد، همزمان با فرا رسیدن دهه کرامت و سالروز میلاد با سعادت امام رضا(ع) میزبان سیل عظیم زائران و عاشقان امام مهربانی در برگزاری ویژه برنامه اجتماع بزرگ امام رضایی ها خواهد بود.
وی گفت: در راستای آمادهسازی این محور برای استقبال از شهروندان و زائران، اقداماتی همچون فضا آرایی و شست و شوی معابر و ایستگاه های سوار خطوط بی ار تی، نصب پرچمهای مزین به نام حضرت رضا(ع)، اجرای نورپردازیهای جدید(ریسه های لامپی) و ساماندهی فضای سبز در حال انجام است.
کیانی افزود: تمام تلاش مجموعه خادمین شهر در منطقه ۸ این است که فضای شهری در ایام دهه کرامت، جلوهای درخور نام مبارک امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی الرضا داشته باشد و در همین راستا ضمن آماده سازی خیابان امام رضا ۱۰۰ غرفه پذیرایی، هنری، فرهنگی و سرگرمی به عنوان ویژه برنامه اجتماع بزرگ امام رضایی ها با مشارکت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برپا می شود.
