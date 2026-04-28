محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در سطح استان ادامه خواهد داشت و در بیشتر مناطق سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظهای و در مناطق مستعد ریزش تگرگ میشود.
وی افزود: با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری، احتمال وقوع طوفانهای لحظهای و نفوذ گردوخاک همرفتی به مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان نیز دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی روز چهارشنبه نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در ارتفاعات استان وجود دارد.
وی توضیح داد: شمال خلیج فارس از اواخر روز پنجشنبه مواج پیشبینی میشود و طی امروز نیز در برخی ساعات همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود. همچنین از فردا روند تغییرات دما در استان کاهشی خواهد شد.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته رامشیر با ۳۹.۵ و دزپارت دهدز با ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی بیان کرد: در همین مدت، دمای هوای اهواز به بیشینه ۳۶.۳ و کمینه ۲۰.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
