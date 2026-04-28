به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری‌های شانگهای، پیام سرپرست این وزارتخانه را قرائت کرد؛ پیامی که بر استمرار قدرت نیروهای مسلح، مقاومت مردم ایران و ناتوانی آمریکا در دیکته‌کردن سیاست به کشورهای مستقل تأکید دارد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس، عالی جنابان، خانم‌ها و آقایان

سلام علیکم؛

مایلم سخنان خود را با ابراز قدردانی عمیق از حسن میزبانی و برنامه ریزی دولت و بویژه عالیجناب"روسلان موکام بتوو" (Ruslan Mukambetov) وزیر محترم دفاع جمهوری قرقیزستان در برگزاری شایسته این رویداد و نیز تلاش ها و ابتکارات در خلال مسئولیت دوره ای اجلاس، اعلام نمایم.

از فرصت استفاده می کنم؛ یاد شهدای کشورم بویژه حضرت آیت اله خامنه ای رهبر عالیقدر سیاسی و دینی جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع که سال گذشته در جمع شما حضور داشت و سایر فرماندهان نظامی، افسران شجاع ناو شکن دنا و نیز غیر نظامیان بویژه ۱۶۸ دانش آموز بیگناه مدرسه میناب که با حملات تروریستی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، گرامی می

دارم.

مفتخرم به نمایندگی از کشوری در این اجلاس با اهمیت سخن گویم که از پیشینه و تمدن تاریخی، ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر اعتدال، عقلانیت و احترام به سایر فرهنگ ها و ملت ها، برخوردار است.



ملتِ تمدن ساز ایران که در طول تاریخ کهن خود، هرگز حاضر به پذیرش سلطة و استثمار هیچ قدرتی نبوده و هیچگاه بدنبال تسلط و استعمار بر هیچ کشوری نیز نبوده است.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ معاصر خود همواره به عنوان نقطه تعادل و توازن در منطقه در جهت ایجاد صلح، ثبات و امنیت پایدار گام برداشته است که به عنوان یکی از مصادیق آن می توان به بیش از یک دهه مبارزه با تروریسم و شکست داعش در غرب آسیا با همکاری فدراسیون روسیه و برقراری مجدد ثبات و امنیت در منطقه اشاره کرد.

خانم ها و آقایان؛

همانگونه که مطلعید جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و بخشی از جغرافیای شانگهای، در طول کمتر از یکسال؛ طی دو نوبت در ژوئن۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ میلادی آماج حملات و تجاوزات غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. تجاوزاتی که منطقه غرب آسیا را درگیر نا امنی و بحران نموده، به گونه ای که محیط سیاسی– امنیتی نظام بین الملل را برای دهه های آینده تحت الشعاع خود قرار داده است.

این تجاوزات در زمانی انجام شد که جمهوری اسلامی ایران با وجود بی اعتمادی لیکن با هدف اثبات حسن نیت خود و دور نگه داشتن سایه جنگ از منطقه و سرایت به دیگر مناطق، حاضر به مذاکره با آمریکا گردید.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در بدعتی خطرناک و اقدامی غیراخلاقی و نامشروع، علاوه بر ترور و به شهادت رساندن رهبر عالیقدر سیاسی و دینی کشور بعنوان رئیس حکومت که مطابق قواعد بنیادین حقوق بین المللی از مصونیت مطلق برخوردار است، مبادرت به تخریب اماکن غیر نظامی و زیرساخت های حیاتی کشور از جمله مدارس، بیمارستان ها، کارخانجات صنعتی، فرودگاه ها، پل ها، خطوط راه آهن، مراکز درمانی و آموزشی و حتی اماکن مذهبی و آثار تاریخی نمود.

بدون تردید این تجاوز نه تنها نقض آشکارِ اصلِ منع توسل به زور مندرج در بند چهار ماده دوم منشور ملل متحد و نیز فصل ششم منشور در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و همچنین کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و رژیم های حقوقی مرتبط به شمار می رود، بلکه فراتر از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه، یک جنایت جنگی و تروریسم دولتی تلقی شده و علاوه بر پیامدهای ویرانگر بر صلح و امنیت منطقه ای، تلاش‌های جمعی ما برای دستیابی به صلحی پایدار را با چالش مواجه ساخته است.

حضار گرامی؛

برهمین اساس جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های گسترده دفاعی بومی، ساختار بازدارندگی چندلایه و متکثر، راهبردهای جنگ ناهمتراز، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی و همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به ‌فرد خود، در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد؛ اقدامات قاطع و متناسبی را برای دفاع از امنیت، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود بر اساس اصول تناسب، تمایز و احتیاط اتخاذ نمود، بنحوی که معادلات اولیه طراحی‌شده توسط متجاوزان را با ناکامی و شکست مواجه نموده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر حاکمیت ملی کشورهای منطقه، معتقد است پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه، نقش بسزایی در شکل گیری و پشتیبانی از این تجاوز داشته اند و متاسفانه این کشورها نتوانسته اند برخلاف قول و تعهدات خود در پیش از جنگ مبنی بر عدم مجوز به کشورهای ثالث جهت تعرض به تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، مانع از استفاده این پایگاه ها علیه جمهوری اسلامی ایران گردند، فلذا پایگاه های مذکور هدف مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

علاوه بر این، مایلم با تاکید بر ضرورت درک کشورها نسبت به عبور و مرور از تنگه هرمز در شرایط نظامی و امنیتی، تاکید نمایم عبور و مرور روان ناوگان تجاری پس از پایان جنگ با رعایت پروتکل‌هایی که امنیت ایران را به خطر نیندازد، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عالی جنابان؛

باید یادآوری نمایم جنگ و تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، ضربه‌ای جدی به مفهوم اعتماد، هنجارها و اصول پذیرفته شده در نظام بین‌الملل وارد نموده که پیامد آن چیزی جز آشوب، نا امنی و تضعیف بنیان‌های نظم جهانی نخواهد بود.

جهان امروز پیچیده تر از آن است که مسائل را با زبان و ادبیات تهدید و زور حل کرد. دولت ایالات متحده آمریکا در رویکردهای کنونی خود همه مرزهای انسانیت، اخلاق و فرهنگ را زیر پا گذاشته و با بکارگیریِ آشکارتر از همیشه با ادبیات اتهام، تهدید و توهین با دیگر ملت ها سخن می گوید.

بر این باور هستیم که آمریکا بطرز عجیب و پرسرعتی دچار عدم تعادل و غرور جنون آمیز شده است تا آنجا که رئیس جمهور این کشور به راحتی از دست درازی به منابع طبیعی دیگر کشورها، محو تمدن ملت ها، تغییر نام اماکن جغرافیایی، ادعای مالکیت بر سرزمین های قانونی دیگر کشورها و تغییر نظام های قانونی همانند ونزوئلا و اخیراً کوبا صحبت می کند.

متاسفانه غلبه و تداوم چنین رویکردی، جهان را در آستانه وضعیت خطرناک و غیر قابل کنترل و پیش بینی قرار خواهد داد که می تواند هزینه های سیاسی-امنیتی زیادی را متوجه دیگر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای نماید که به دنبال چندجانبه گرایی و تحقق نظم عادلانه هستند.

تحولات اخیر بار دیگر ناکارآمدی ساختار و نظام بین الملل را در اجرای منشور ملل متحد و برخورد با متجاوزین آشکار ساخت.

آنچه ما به عنوان راهکار برون رفت از چنین وضعیتی نیاز داریم، پایبندی واقعی به گفت‌وگو، احترام به حاکمیت کشورها و پرهیز از هرگونه اقدام یکجانبه است. بدون تردید تشدید تنش‌ها و تهدیدات مستمر، مانع از هر گونه تلاش مشروعی برای برقراری صلح می‌گردد. امروز سازمان همکاری شانگهای می تواند در مسیر ارتقاء سطح بازیگری و کنشگری خود، به ایفای نقش موثر در منطقه و جهان در چارچوب مفهوم امنیت جمعی مشترک مبادرت نماید.

مایلم، مجدداً به همکاران خودم در این جلسه تاکید نمایم؛ این جنگ بار دیگر تهدیدات و مخاطرات ناشی از یکجانبه گرایی را به نمایش گذاشته است. ضروریست به این نکته توجه داشته باشیم تقابل کنونی با آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی پیش از آنکه در چارچوب منازعه دوجانبه ارزیابی گردد، درواقع بازتابی از مقاومت کشورهای جنوب جهانی علیه ساختار هژمونیک به رهبری آمریکا تلقی می گردد.

این جنگ باعث گردید جهان به وضوح صدای شکسته شدن ستون فقرات یکجانبه گرایی و دیکتاتوری جهانی را بهتر بشنود. لذا تاکید می کنم افول نهایی نظام هژمونیک و ایجاد نظامی چندجانبه مبتنی بر عدالت و کرامت ملت ها قابل تحقق بود و به عنوان یک بزنگاه تاریخی تاکید داریم ملت های مستقل جهان با عبور از تردید و قرار گرفتن در وضعیت میانه، در سمت درست تاریخ قرار گیرند.

عالیجنابان؛

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مشکلات هر منطقه می‌بایست توسط کشورهای همان منطقه حل و فصل گردد.

مبتنی بر تجربیات چند دهه گذشته؛معتقدیم راه حل ها و ابتکارات غیربومی و برونزا نه تنها کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد، بلکه جلوه ای از ناکارآمدی امنیتی را به نمایش گذاشته و بر پیچیدگی معمای امنیت در منطقه خواهد افزود.

در همین راستا؛ جمهوری اسلامی ایران همواره از ابتکارات منطقه ای و بین المللی در راستای کاهش تنش ها و برقراری صلح و امنیت مشترک استقبال و برآن تاکید نموده است. از این فرصت استفاده نموده از تلاش ها و ابتکارات کلیه کشورها بویژه کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی پاکستان برای برقراری و پیشبرد صلح و امنیت در منطقه و نیز اقدام قاطعانه و دوراندیشانه روسیه و چین در وتوی مفاد پیشنهاد غیرعادلانه مطرح شده در شورای امنیت سازمال ملل تشکر می نمایم.

همکاران محترم؛

مایلم از این فرصت استفاده نموده و به برادران، دوستان و همسایگان عرب خودمان در منطقه تاکید نمایم که ما و شما همسایگان دائمی هستیم که منافع، تاریخ و دین مشترک داریم.

فراموش نکنیم در طول بیش از ۷ دهه گذشته، رژیم صهیونیستی عامل بی ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا بوده است و در جنگ اخیر نیز با فتنه انگیزی و شرارت مطلق، منطقه را وارد بحران، تنش و جنگ نموده است و تحولات اخیر باردیگر نشان داد امنیت رژیم صهیونیستی، اولویت و ارجحیت اصلی ایالات متحده آمریکا می باشد.

یکی از دلایل جنگ کنونی، ناکارآمدی و ضعف ساختار امنیتی موجود مبتنی بر اتکا به قدرت های بیرونی است. بر این اساس، ج.ا.ایران آمادگی خود را جهت ایجاد یک نظام امنیتی جمعی، جامع و جدید متضمن منافع مشترک کلیه کشورهای منطقه اعلام می نماید.

در ادامه این بخش از سخنانم؛ مایلم به همه مردم کشورم درود بفرستم و افتخار نمایم که در این جنگ نابرابر و ظالمانه، دفاع موفق و تاریخی را از خود به نمایش گذاشتند که به قول دوست عزیزم جناب آقای خواجه آصف باید در تاریخ جهان ثبت شود و اکنون افتخار ایرانیان با یک تمدن تاریخی آن است که در این جنگ، آمریکا را در چشم جهانیان تحقیر و بی اعتبار ساخت.

خانم‌ها و آقایان

در پایان سخنانم از اعلام مواضع مثبت و ابراز همدردی و محکومیت اکثر اعضای سازمان همکاری شانگهای در خصوص تجاوز غیر قانونی و غیر مشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران تشکر می نمایم.

معتقدیم در شرایط پیچیده امنیتی در جهان که ضرورت همبستگی و همکاری‌های چندجانبه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، ظرفیت منحصر به فرد سازمان همکاری شانگهای به عنوان الگویی متعالی از همکاری چندجانبه، تعامل مبتنی بر گفتگو، احترام متقابل، مدیریت بحران و چالش های امنیتی و یافتن راه‌حل‌های جمعی، سرمایه‌ای ارزشمند و امیدبخش برای آینده منطقه ما محسوب می‌شود.

بدین وسیله، جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای مشارکت فعال در تمامی ابتکارات سازمان همکاری شانگهای در راستای تقویت امنیت جمعی، مقابله با تهدیدات مشترک بویژه مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی اعلام می‌دارد.

لازم به یاد آوری است، جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر با اشکال جدیدی از تروریسم از سوی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مواجه بوده است که ضرورت توجه و اتخاذ اقدامات لازم توسط سازمان همکاری شانگهای در چهارچوب منشور سازمان در تامین ثبات و امنیت منطقه را بیش از پیش نمایان ساخته است.

نیروهای مسلح ج.ا.ایران در طول یکسال گذشته ضمن مشارکت در کلیه فعالیت های سازمان، میزبان نمایندگان نیروهای مسلح کشورهای عضو در رزمایش مشترک مبارزه با تروریسم(سهند۲۰۲۵)، همایش طب نظامی و نشست روسای اینترپل بوده است.

در سال ۲۰۲۶.م و ۲۰۲۷.م نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود برای میزبانی از نمایندگان نیروهای مسلح در برنامه هایی نظیر نشست مشورتی و تبادل تجارب در حوزه مهندسی دفاعی و مین زدایی، همایش جنگ شناختی و عملیات روانی، کارگاه آموزشی در حوزه پزشکی، مسابقات نظامی، دوره های آموزشی مقابله با تروریسم و رزمایش مشترک ماموریت صلح ۲۰۲۷ اعلام نموده است که از این فرصت استفاده می کنم از نمایندگان عالیجنابان جهت مشارکت در برنامه های یادشده، دعوت بعمل می آورم.

به امید جهان عاری از جنگ و خشونت؛ موفق باشید.