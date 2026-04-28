  1. استانها
  2. مازندران
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

کشف ۶۳۰۰ نخ سیگار قاچاق در نوشهر

نوشهر - فرمانده انتظامی نوشهر از کشف شش هزار و ۳۰۰ نخ سیگار قاچاق در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار داشته و پلیس بر اساس قانون با این معضل اقتصادی برخورد می‌کند.

وی افزود: پاسگاه سیسنگان شهرستان نوشهر در راستای طرح مبارزه با عرضه کالاهای دخانی با انجام کارهای اطلاعاتی پس از شناسایی سه مغازه سیگار قاچاق در شهرستان نوشهر، موضوع کشف را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ حجت نورانی ، تصریح کرد: ماموران پاسگاه سیسنگان شهرستان نوشهر در بازدید از مغازه های عرضه و فروش مواد دخانی، تعداد ۶۳۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف کردند.

کد مطلب 6814071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها