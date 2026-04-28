کشف ۶۳۰۰ نخ سیگار قاچاق در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار داشته و پلیس بر اساس قانون با این معضل اقتصادی برخورد می‌کند.

وی افزود: پاسگاه سیسنگان شهرستان نوشهر در راستای طرح مبارزه با عرضه کالاهای دخانی با انجام کارهای اطلاعاتی پس از شناسایی سه مغازه سیگار قاچاق در شهرستان نوشهر، موضوع کشف را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ حجت نورانی ، تصریح کرد: ماموران پاسگاه سیسنگان شهرستان نوشهر در بازدید از مغازه های عرضه و فروش مواد دخانی، تعداد ۶۳۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف کردند.