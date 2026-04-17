انهدام یک باند ۴ نفره قاچاق مواد مخدر در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان درپی انجام امور اطلاعاتی گسترده و رصد اقدامات از فعالیت های مجرمانه یک باند قاچاق موادمخدر در نوشهر مطلع شدند که قرار است دو نفر قاچاقچی از یکی از استان های کشور مقادیری مواد مخدر با خودروی شخصی جهت توزیع به شهرستان نوشهر منتقل کنند که مسیر انتقال مورد شناسایی قرار گرفت و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه خودروی مورد نظر توقیف و سرنشینان آن دستگیر شدند.

سرهنگ نورانی با اعلام اینکه تعداد اعضای این باند قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهرستان نوشهر مجموعا چهارنفر بوده است تصریح کرد: مقدار دو کیلوگرم تریاک که به صورت حرفه ای در داخل خودروهای حمل جاسازی شده بود از متهمان کشف و دو دستگاه خودروی یادشده که در امر قاچاق موادمخدر مورد استفاده قرار گرفته بود نیز توقیف و ضبط شد.

رئیس پلیس نوشهر گفت: متهمان دستگیر شده پس از تفهیم اتهامات وارده و اقرار به بزه انتسابی با تشکیل پرونده برای ادامه سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان معرفی شدند.