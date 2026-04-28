به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ صبح امروز و در آستانه برگزاری نشست شورای اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، در گفت‌وگویی تلفنی با بوسون تیجانی، وزیر ارتباطات نیجریه و رئیس دوره‌ای این شورا؛ به بررسی موضوعات مرتبط با دستور کار اجلاس پرداخت.

هاشمی در این گفت‌وگو ضمن محکومیت حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، اعلام کرد: این اقدامات که به شهادت جمعی از مسئولان، فرماندهان و شهروندان غیرنظامی منجر شده، مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

وی همچنین با اشاره به تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی ارتباطی، تأکید کرد: اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدامات به رئیس شورای ITU منتقل شده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به استناد ایران به بند ۵۱ منشور ملل متحد در دفاع مشروع، تصریح کرد: ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی کشورهای منطقه درباره حمله ایران به زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی، فاقد مبنای واقعی است.

وی همچنین با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و شهادت ۱۶۸ کودک، بر ضرورت واکنش جدی نهادهای بین‌المللی نسبت به این اقدامات تأکید کرد.

تأکید بر حفظ ماهیت فنی و غیرسیاسی ITU

در ادامه این گفت‌وگو، بوسون تیجانی، وزیر ارتباطات نیجریه و رئیس دوره‌ای شورای ITU؛ ضمن ابراز تسلیت و ابراز تأسف نسبت به حملات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: شورای ITU باید به‌عنوان نهادی فنی، تخصصی و غیرسیاسی به فعالیت خود ادامه دهد و نباید به محلی برای اقدامات سیاست‌زده تبدیل شود.