به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، در نشست با اعضای معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع این نهاد که شامگاه دوشنبه، هفتم اردیبهشت ماه، در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه، بر اهمیت نگاه انسانی و حق زندگی شرافتمندانه برای تمامی اعضای این نهاد تأکید کرد.

لزوم حفظ هویت جهادی برای اصلاح اموری که به این نهاد تحمیل شده است

منتظری با بیان اینکه من به عنوان رئیس جهاددانشگاهی قدردان فعالیت‌های همکاران حوزه پشتیبانی و تمام اعضای این نهاد هستم، خاطرنشان کرد: نیاز است تا با حفظ هویت جهادی، در جهت اصلاح اموری که به این نهاد تحمیل شده است، هم‌راستا حرکت کنیم.

وی از همکاران این حوزه خواست تا رضایت مراجعین و اعضای این نهاد را به هر نحو کسب کرده و در بیان و نوع رفتار، حس رضایت را به آنان منتقل کنند.

به هیچ باند و دسته‌ای تعلق ندارم

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر عدم وجود باند و تشکیلات در این نهاد، اظهار داشت: من به هیچ باند و دسته‌ای تعلق ندارم و دغدغه‌مند امور همه اعضای جهاددانشگاهی هستم. از طرفی، هر کسی که به رئیس این نهاد نزدیک‌تر است، باید از منافع مادی کمتری برخوردار بوده و کار و تلاش بیشتری انجام دهد.

انتقاد از مقررات تحمیلی ناسازگار با ماهیت پیشرو و انقلابی جهاددانشگاهی

منتظری در ادامه به مقررات تحمیلی خارج از این نهاد اشاره کرد و گفت: متاسفانه این مقررات که با ماهیت پیشرو و انقلابی جهاددانشگاهی و نقش میانبر آن سازگار نیست و وظیفه تک‌تک اعضا مقابله با این شرایط است.

وی تصریح کرد: جهاددانشگاهی دستگاه اجرایی نیست، بلکه یک نهاد علمی، پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی است و ما باید از هویت خود و هویت جهادی حمایت و آن را تقویت کنیم.

رئیس جهاددانشگاهی با انتقاد از رواج مدیریت دیوان‌سالارانه، از آن به عنوان سم برای این نهاد نام برد و افزود: جهادگران نباید تسلیم قوانین تحمیلی شوند، البته این به معنای قانون‌گریزی نیست، بلکه باید با تمام توان راه‌های قانونی برای مقابله با این مقررات دست و پاگیر را جستجو کرد.

رئیس جهاددانشگاهی با مخالفت با بنگاه‌داری و نگاه تجاری در این نهاد، جهاددانشگاهی را شبکه‌ای ایمانی و عاطفی و اعتقادی دانست و گفت: فعالیت در جهاددانشگاهی متفاوت از فروشگاه زنجیره‌ای یا بنگاه اقتصادی است و ما برای ترسیم آینده‌ای بهتر باید جوهره و هویت جهاد را حفظ کنیم.

اهمیت تفکر شورایی در جهاددانشگاهی

وی با اشاره به فعال شدن مجدد شورای بررسی نهایی طرح‌های جهاددانشگاهی پس از وقفه ده ساله گفت: تفکر شورایی اهمیت بسیاری دارد و کارگروه‌های تشکیل شده در این دوره، همچون کارگروه زنان یا رفاه باید فعال تر شوند و نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

منتظری با انتقاد از جذب نیروهای شرکتی در این نهاد گفت: این نیروها در صورت شایستگی و علاقه می‌توانند به عضویت جهاد در آیند و همه نیروهای این نهاد باید جهادگر باشند.

آینده‌ای پر امید پیش روی جهاد است

وی با بیان اینکه آینده‌ای پر امید پیش روی جهاد است، به سخنان رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: قائد شهید امت می‌فرمودند: شما اسمتان جهاد دانشگاهی است؛ روی این اسم تکیه کنید و به مقتضای این اسم تمسک کنید و حقیقتاً جهاد کنید.

رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: سازمان‌هایی چون جهاددانشگاهی إن‌شاءالله در آینده دارای اجر و قرب بیشتری خواهند شد، زیرا همواره با یک آرمان مقدس زندگی کرده و می‌کنند.

منتظری با یادآوری سابقه تشکیل پژوهشکده‌ها در دهه هفتاد و تبدیل آن‌ها به افتخارات امروز جهاد، گفت: امروز نیز اگر نتوانیم در لحظه از فرصت‌ها استفاده کرده و منطبق با آن حرکت کنیم، نمی‌توانیم در آینده اثرات چشمگیری داشته باشیم.

وی ترسیم آینده‌ای امیدوارانه‌تر را نیازمند خیزش در همه سازمان دانست و تأکید کرد: تلاش همه اعضا و مسئولیت‌پذیری همگانی، توفیق و سربلندی این نهاد را رقم می‌زند.

گفتنی است در بخش دیگری از این نشست برنامه‌ها و دغدغه‌های حوزه پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی توسط مدیران کل این حوزه تشریح شد.