به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز سهشنبه ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در جریان بازدید از حوزه هنری و در دیدار با محمدمهدی دادمان رئیس این مجموعه، با تشریح ابعاد راهبردی «روایت ملی میناب»، بر ضرورت طراحی و اجرای یک منظومه منسجم از اقدامات فرهنگی، هنری، آموزشی و بینالمللی تاکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه «مقاومت فرهنگی» بهعنوان یک گفتمان تاریخی پایدار در ایران، تصریح کرد: نقطه عزیمت این پروژه، عبور از سوگواری صرف و حرکت بهسوی «استخراج دلالتها و درسهای تاریخی برای نسلهای آینده» است؛ از اینرو، تدوین منابع درسی و طراحی محتوای آموزشی پیرامون این رخداد، باید در اولویت قرار گیرد.
وزیر میراثفرهنگی با طرح ایده «خلق نماد ملی میناب»، خاطرنشان کرد: اجماعسازی برای انتخاب یک نماد فراگیر و قابلدرک برای عموم جامعه، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ نمادی که بتواند در تمامی ساحتهای زیست روزمره ایرانیان حضور یابد و به یک نشانه هویتی تبدیل شود.
صالحیامیری در ادامه، با تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت فضاهای عمومی و زیرساختهای ملی، پیشنهاد داد: طراحی المانهای هنری و روایتمحور در مسیرهای پرتردد از جمله مسیرهای منتهی به فرودگاه امام خمینی(ره) و کریدورهای مواصلاتی کشور، میتواند به انتقال مؤثر پیام به مخاطبان داخلی و بینالمللی منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت «نهادینهسازی این روایت در نظام آموزشی و فرهنگی کشور» تاکید کرد و گفت: تولید نوشتافزار، کتابهای درسی، داستانهای چندسطحی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان و نیز تبدیل این محتواها به قالبهای چندرسانهای و دیجیتال، باید با یک سازماندهی حرفهای و حمایت هدفمند دنبال شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نقش هنر در تعمیق و گسترش این گفتمان، افزود: برگزاری کارناوال هنری، جشنوارههای تخصصی در حوزههای فیلم کوتاه و بلند، موسیقی، شعر و هنرهای تجسمی، میتواند به تثبیت این روایت در حافظه فرهنگی جامعه کمک کند. این رویدادها باید با زمانبندی دقیق، بهصورت سالانه و در تراز ملی تعریف شوند.
وی در ادامه، با پیشنهاد نامگذاری معابر شهری در سراسر کشور به نام «شهدای میناب»، این اقدام را گامی مؤثر در «تبدیل یک رخداد به حافظه جمعی ملی» دانست و تاکید کرد: این فرآیند باید با هماهنگی مدیریتهای محلی و نهادهای ذیربط، بهصورت نظاممند اجرا شود.
صالحیامیری همچنین بر ضرورت تولید آثار فاخر سینمایی و موسیقایی با قابلیت عرضه در مجامع بینالمللی تاکید کرد و گفت: زبان هنر، بهویژه سینما و موسیقی، ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم به افکار عمومی جهان دارد و باید از این ابزار برای بازنمایی دقیق و اثرگذار این رخداد استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی، افزود: تشکیل یک کارگروه بینالمللی متشکل از متخصصان حقوقی و فرهنگی، برای پیگیری ثبت و شناسایی این رخداد در مجامع جهانی، ضرورتی راهبردی است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل دنبال شود.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، بر استفاده از فناوریهای نوین و پلتفرمهای دیجیتال برای گسترش این روایت تاکید کرد و گفت: تولید اپلیکیشنهای فرهنگی، محتوای چندرسانهای، روایتهای صوتی و آثار هنری دیجیتال، میتواند به حضور این گفتمان در زیست روزمره مردم، بهویژه نسل جوان، کمک کند.
وی در پایان، با تاکید بر لزوم همافزایی میان نهادهای فرهنگی، هنری و اجرایی کشور، تصریح کرد: تحقق این پروژه ملی، نیازمند یک «ستاد هماهنگکننده» و مشارکت فعال استانها و مدیریتهای محلی است.
نظر شما