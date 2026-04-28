۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

دادستان کرمانشاه: ۱۷۰ زندانی همزمان با دهه کرامت آزاد شدند

دادستان کرمانشاه: ۱۷۰ زندانی همزمان با دهه کرامت آزاد شدند

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: همزمان با دهه کرامت و با حضور خادمان رضوی، ۱۷۰ زندانی واجد شرایط از زندان‌های استان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسمی معنوی از آزادسازی ۱۷۰ زندانی از زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، همزمان با دهه مبارک کرامت و در آستانه میلاد باسعادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) خبر داد.

وی در این مراسم که با همت دستگاه قضایی استان، ستاد دیه، مجمع خادمان رضوی و با مشارکت و همکاری صمیمانه خیرین برگزار شد، اظهار کرد: اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه، کاهش جمعیت کیفری و توسعه اقدامات اصلاحی و تربیتی، همواره به‌صورت جدی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری این مراسم معنوی در محیط زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت استان، افزود: در این آیین باشکوه که با حضور خادمان حرم رضوی و پرچم متبرک آستان قدس رضوی عطرآگین شده بود، ۱۷۰ نفر از محکومان که واجد شرایط قانونی بودند، با مساعدت‌های صورت‌گرفته مورد عفو و آزادی قرار گرفتند.

کریمی در ادامه، هدف اصلی از این اقدام ارزشمند را حمایت از بازگشت زندانیان به کانون گرم خانواده و آغوش جامعه و همچنین فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای اصلاح و خودسازی آنان عنوان کرد و گفت: این برنامه در راستای تحقق عدالت ترمیمی، بازاجتماعی‌سازی محکومان و صیانت از کرامت انسانی آنان صورت پذیرفته است.

وی همچنین پیوند معنویت با عدالت اجتماعی را از مهم‌ترین دستاوردهای این‌گونه برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: تجلی عطر رضوی در فضای زندان‌ها، جلوه‌ای ناب از پیوند معنویت با عدالت اجتماعی است که باعث تقویت روحیه امید، اصلاح درون و بازنگری در مسیر زندگی میان محکومان می‌شود. بعلاوه، برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر تأثیرات عمیق و مثبت معنوی، موجب ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی در محیط‌های اصلاحی استان شده است.

گفتنی است، در پایان این مراسم پرفیض، ضمن قرائت زیارت خاصه امام رضا (ع)، خادمان حرم مطهر رضوی با اهدای نشان تبرک و با ذکر صلوات، پیام رحمت، رأفت و مهربانی امام هشتم (ع) را به زندانیان آزادشده و خانواده‌های چشم‌انتظار آنان منتقل کردند.

