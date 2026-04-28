دادستان کرمانشاه: ۱۷۰ زندانی همزمان با دهه کرامت آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسمی معنوی از آزادسازی ۱۷۰ زندانی از زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، همزمان با دهه مبارک کرامت و در آستانه میلاد باسعادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) خبر داد.

وی در این مراسم که با همت دستگاه قضایی استان، ستاد دیه، مجمع خادمان رضوی و با مشارکت و همکاری صمیمانه خیرین برگزار شد، اظهار کرد: اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه، کاهش جمعیت کیفری و توسعه اقدامات اصلاحی و تربیتی، همواره به‌صورت جدی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری این مراسم معنوی در محیط زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت استان، افزود: در این آیین باشکوه که با حضور خادمان حرم رضوی و پرچم متبرک آستان قدس رضوی عطرآگین شده بود، ۱۷۰ نفر از محکومان که واجد شرایط قانونی بودند، با مساعدت‌های صورت‌گرفته مورد عفو و آزادی قرار گرفتند.

کریمی در ادامه، هدف اصلی از این اقدام ارزشمند را حمایت از بازگشت زندانیان به کانون گرم خانواده و آغوش جامعه و همچنین فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای اصلاح و خودسازی آنان عنوان کرد و گفت: این برنامه در راستای تحقق عدالت ترمیمی، بازاجتماعی‌سازی محکومان و صیانت از کرامت انسانی آنان صورت پذیرفته است.

وی همچنین پیوند معنویت با عدالت اجتماعی را از مهم‌ترین دستاوردهای این‌گونه برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: تجلی عطر رضوی در فضای زندان‌ها، جلوه‌ای ناب از پیوند معنویت با عدالت اجتماعی است که باعث تقویت روحیه امید، اصلاح درون و بازنگری در مسیر زندگی میان محکومان می‌شود. بعلاوه، برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر تأثیرات عمیق و مثبت معنوی، موجب ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی در محیط‌های اصلاحی استان شده است.

گفتنی است، در پایان این مراسم پرفیض، ضمن قرائت زیارت خاصه امام رضا (ع)، خادمان حرم مطهر رضوی با اهدای نشان تبرک و با ذکر صلوات، پیام رحمت، رأفت و مهربانی امام هشتم (ع) را به زندانیان آزادشده و خانواده‌های چشم‌انتظار آنان منتقل کردند.