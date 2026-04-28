۶۰ کاروان حج برای اردیبهشت ماه تاکنون تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در آخرین جلسه شورای برنامهریزی پیش از عزیمت به حج ، با تبریک میلاد حضرت علی بن موسیالرضا(ع) گفت: مجموعهای از روایات امام رضا(ع) در کتاب «عیون اخبارالرضا(ع)» جمع آوری شده که برخی از آنها از نکات ویژهای برخوردار است. وی تأکید کرد که براساس حدیث قدسی نقلشده که امام رضا(ع) در نیشابور، فرمود «کلمة لا اله الا الله حصنی» و هر کس در حین حصار امن قرار گرفت از عذاب در امان است و بودن در حصن الهی با پذیرش امامت کامل میشود.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت افزود: بنا بر سخنی دیگر از امام رضا(ع)، رشد و بالندگی جامعه اسلامی و برنامههای دینی را در گرو وجود امامت با شرایطی است که پیامبر(ص) و معصومان بیان کردهاند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری حجی همراه با موفقیت، امنیت و عزت گفت: با وجود تلاش دشمن، جایگاه ایران در حج نسبت به سالهای گذشته ارتقا یافته و مبنای رفتار جمهوری اسلامی در موسم حج، صفا و برادری میان مسلمانان است.
در ادامه، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت با تبریک میلاد حضرت رضا(ع)، از روند مطلوب ثبتنام کاروانها خبر داد و اعلام کرد: ظرفیتهای اعلامشده در حال تکمیل است و پروازهای زائران نیز از مبدأ تهران و چند استان دیگر آغاز شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش ایستگاههای پروازی، بازگشت زائران نیز به سهولت انجام شود.
رشیدیان همچنین از افزایش روند ثبتنام سفرهای عتبات عالیات خبر داد و گفت تاکنون ۶۰ کاروان برای اردیبهشتماه تشکیل شده است.
در بخش دیگری از جلسه، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین رکنالدینی، معاون فرهنگی بعثه، با ارائه گزارشی از همایش خادمان فرهنگی اعلام کرد در این رویداد، جدیدترین تولیدات و نرمافزارهای مورد نیاز زائران معرفی شده است.
اکبر رضائی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز در این جلسه گفت: با اجرای برنامه جدید انتقال هوایی، تلاش میشود عملیات جابجایی زائران با دقت بیشتری برنامهریزی و انجام شود.
در پایان، دکتر جنگجو، معاون مرکز پزشکی حج، از آغاز عملیات درمانی خبر داد و گفت: نخستین گروه پزشکی اعزام و یک درمانگاه در مدینه راهاندازی شده است.
وی ادامه داد :درمانگاه دوم بهزودی فعال میشود و با اعزام گروه اول تیم پزشکی به مکه، درمانگاه این شهر نیز در شرف آغاز به کار است. داروهای مورد نیاز حج تمتع ۱۴۰۵ نیز بهزودی با هماهنگی وزارت خارجه به عربستان ارسال خواهد شد.
