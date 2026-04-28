ایست بازرسی هفت دست اندازی منوجان به هشتبندی راه اندازی شد 

حیدر غریب زاده در جریان بازدید از محل ایست و بازرسی هفت دست اندازی منوجان به هشتبندی با همراهی رئیس حوزه قضایی توکهور و هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پیگیری های مستمر مسئولان اجرایی ، قضایی، انتظامی و امنیتی منطقه توکهور و هشتبندی ، شهرستان میناب و شهرستان منوجان ایست و بازرسی هفت دست اندازی به منظور کنترل قاچاق سوخت از مسیر منوجان به هشتبندی مجدد راه اندازی شد.

وی افزود: ایست و بازرسی هفت دست اندازی با همکاری مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا شهرستان منوجان به منظور کنترل قاچاق سوخت مدیریت می شود.

غریب زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت ویژه‌ای که ایست و بازرسی هفت دست اندازی در کنترل قاچاق سوخت به سواحل میناب و سیستان و بلوچستان دارد مسئولان اجرایی ، امنیتی و قضایی منطقه توکهور و هشتبندی آمادگی هرگونه پشتیبانی و همکاری با مسئولان شهرستان منوجان به منظور استقرار دائمی ایست و بازرسی هفت دست اندازی را دارند.

بخشدار توکهور و هشتبندی افزود: ایست و بازرسی هفت دست اندازی نقش بسزایی در ارتقاء شاخص های امنیتی منطقه توکهور وهشتبندی، کنترل قاچاق سوخت از سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان به هشت‌بندی و سواحل میناب و بالعکس دارد.

غریب زاده تصریح کرد: غیر فعال بودن ایست و بازرسی هفت دست اندازی در ماه های اخیر خیابان ها و معابر شهر هشتبندی و مناطق روستایی پیرامون آن را به جولانگاه سوخت بران تبدیل کرده بود که موجب سلب آرامش مردم گردید.

بخشدار توکهور و هشتبندی اظهار داشت: در یکی از آخرین سوانحی که سوخت بران در منطقه توکهور وهشتبندی ایجاد کردند یکی از جوانان فرهنگی خوشنام منطقه به وسیله نیسان سوخت بر زیر گرفته شد و متاسفانه در دم جان باختند و این حادثه با واکنش بسیاری از سوی مردم، مسئولان و مطالبه گران همراه بود