به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در نامه‌ای مهم به وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو، با اشاره به توقف تولید در کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در اثر حملات دشمن آمریکایی - صهیونی، خواستار معافیت کارخانجات فولاد آلیاژی و صنایع فولاد از هرگونه برنامه‌ محدودیت مصرف برق برای عبور از شرایط حساس کنونی شد.

در این نامه خطاب به وزاری صمت و نیرو آمده است:توقف تولید در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، «ثبات بازار فولاد و صنایع پایین‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته را با تهدیدی بی‌سابقه روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، تنها روزنه حفظ زنجیره تأمین فولاد کشور و جلوگیری از فروپاشی بازار، تداوم بی‌وقفه تولید در واحدهای فولادی، به‌ویژه تولیدکنندگان فولاد آلیاژی عضو این انجمن است. صنعت فولاد ایران و مشخصاً بخش راهبردی و حساس فولادهای آلیاژی، امروز برای عبور موفقیت‌آمیز از این دوره دشوار، نیازمند فعالیت بدون هرگونه محدودیت در تأمین انرژی، علی‌الخصوص برق، است.

در ادامه نامه انجمن فولاد آلیاژی استدلال شده است: اعمال محدودیت‌های مصرف برق برای کارخانجات فولادی در سال جاری، نه‌تنها توان جایگزینی تولید ازدست‌رفته به دلیل حملات دشمن را از بین می‌برد، بلکه بحران نقدینگی و تنگناهای مالی شرکت‌های فولادی را به مرحله وخیم و غیرقابل‌کنترلی خواهد رساند و آسیب جبران‌ناپذیری به کلیت صنعت فولاد، صنایع پایین‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته وارد خواهد کرد. در مقابل، تداوم تولید کارخانجات فولاد، خصوصاً کارخانجات تولیدکننده فولاد آلیاژی بدون محدودیت برق، به چرخش چرخ اقتصاد کشور، ثبات بازار و تأمین نیازهای اساسی زنجیره تأمین و تولید در کشور کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی در این نامه آورده است از جانب اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، با عنایت به شرایط اضطراری پیش‌آمده، درخواست داریم که دستور فرمایید در سال جاری، تولیدکنندگان فولاد آلیاژی عضو این انجمن و کارخانجات فولاد کشور مشمول هیچ‌گونه برنامه محدودیت مصرف برق (اعم از خاموشی، جابه‌جایی بار یا کاهش دیماند) نشده و امکان فعالیت مستمر و پایدار آن‌ها، به‌منظور جبران بخشی از خسارت وارده و جلوگیری از بحران فراگیر در بازار فولاد کشور، فراهم شود.