به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که یک بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در حین تخریب منازل مسکونی در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: در راستای دفاع از لبنان ومردمش و در واکنش به نقض آتش بس از سوی دشمن اسرائیلی و ویرانی منازل در جنوب لبنان از سوی آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۳ امروز سه شنبه یک بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در حین تخریب منازل مسکونی در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان با استفاده از یک پهپاد انتحاری و به‌ طور مستقیم مورد اصابت قرار داد.

حزب‌ الله در بیانیه دیگری اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان ومردمش و در واکنش به نقض آتش بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملات به روستاهای جنوب لبنان که بر اثر آن شماری از غیرنظامیان لبنانی شهید و زخمی شدند، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۳ امروز سه شنبه مرکز تجمع نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در القنطره با پهپاد انتحاری به طور مستقیم مورد هدف قرار داد.

در بیانیه دیگری حزب الله بیان کرد: در راستای دفاع از لبنان ومردمش و در واکنش به نقض آتش بس از سوی دشمن اسرائیلی و ویرانی منازل در جنوب لبنان از سوی آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۴ امروز سه شنبه با استفاده از یک پهپاد انتحاری، یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه القنطره در جنوب لبنان به طور مستقیم مورد اصابت قرار داد.

از سوی دیگر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزب الله اندکی قبل با پهپاد نظامیان اسرائیلی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

همزمان منابع خبری از حملات موشکی مقاومت به مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر دادند.