به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی عصر سهشنبه در نشست مشترک با حضور استاندار، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار و جمعی از صنعتگران، تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: این جلسه بنا به تأکید استاندار و با هدف شنیدن مستقیم مطالبات فعالان حوزه تولید و اقتصاد برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، فعالان اقتصادی با درک شرایط کشور، بدون طرح مطالبات فراتر از وضعیت موجود، خواستههای خود را مطرح کردند و آمادگی خود را برای ادامه فعالیت در شرایط سخت اقتصادی و با روحیهای مجاهدانه اعلام داشتند.
فرماندار گلپایگان با بیان اینکه یکی از مهمترین گلایههای مطرحشده، عدم اجرای کامل مصوبات حمایتی دولت است، گفت: در حالی که برخی حمایتها در سطح کلان تصویب و اعلام میشود، در مرحله اجرا بهدرستی عملیاتی نشده و این موضوع موجب نارضایتی تولیدکنندگان شده است.
رضایی ادامه داد: همچنین در برخی موارد، دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی برداشتهای ناصوابی از قوانین دارند که این مسئله مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه تعرفههای آببها و حقالنظاره برای واحدهای تولیدی تصریح کرد: در برخی موارد، تعرفهها از حدود ۵۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۲۲ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که این افزایش ناگهانی، فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
فرماندار گلپایگان افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، استفاده از پساب برای صنایع پیشبینی شده، اما در مناطقی مانند گلپایگان که زیرساخت پساب وجود ندارد، دریافت هزینهها بر مبنای قیمت تمامشده آب دریا منطقی نیست و نیازمند بازنگری است.
رضایی با طرح این پرسش که آیا قوانین جدید باید به گذشته تسری داده شود، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی سالها پیش و بر اساس ضوابط قانونی وقت فعالیت خود را آغاز کردهاند و اکنون اعمال تعرفههای جدید بهصورت عطف به ماسبق، محل ابهام و اعتراض است.
وی در ادامه به مشکلات فعالان صنایع دستی نیز اشاره کرد و گفت: علیرغم صدور مجوز فعالیت از سوی اداره میراث فرهنگی، برخی از هنرمندان با قطع بیمه از سوی تأمین اجتماعی مواجه شدهاند که این اقدام ناشی از برداشت متفاوت از قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی است.
فرماندار گلپایگان تأکید کرد: انتظار میرود با ورود و دستور استاندار، این موارد که منجر به ایجاد رویههای نادرست و برداشتهای سلیقهای شده، اصلاح و زمینه حمایت واقعی از تولیدکنندگان، صنعتگران و هنرمندان فراهم شود.
رضایی ادامه داد: برگزاری چنین نشستهایی با هدف شنیدن مستقیم مشکلات و همفکری برای ارائه راهکارهای عملی، میتواند در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: انتظار میرود این جلسات بهصورت مستمر و با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در سطح استان برگزار شود و در شهرستان نیز بهطور دورهای ادامه یابد تا مسائل و مطالبات بهصورت دقیقتر پیگیری شود.
