جعفریان: افزایش قیمت دارو طبیعی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی جعفریان در حاشیه دیدار با خانواده شهید احمد محمدی، از شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد است و تنها نزدیک به ۳۰ درصد آن به ارز ترجیحی وابسته است؛ به همین دلیل تغییرات ارزی، اثر مستقیم بر قیمت دارو دارد.

وی با تأکید بر اینکه پیش از جنگ کمبود جدی دارویی در کشور وجود نداشت، اظهار کرد: با تمهیدات وزارت بهداشت و تأمین ذخایر راهبردی، توانستیم شرایط را مدیریت کنیم، هرچند همچنان با چالش هایی از جمله محدودیت در واردات دارو و مواد اولیه مواجه هستیم.

جعفریان ادامه داد: برای کاهش فشار بر مردم، وزارت بهداشت در تلاش است تا حمایت ها از طریق بیمه ها تقویت شود. پیشنهادهای لازم در این زمینه تهیه شده و تأمین منابع مالی آن در حال پیگیری است تا هزینه های درمانی برای مردم قابل تحمل باشد.

جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: شهید پرستار احمد محمدی از همکاران پرستار وزارت بهداشت بود که در عرصه های مختلف از جمله دوران کرونا، دفاع از حرم و وطن حضور فعال داشت و در جنگ اخیر به شهادت رسید.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۶ نفر از کادر سلامت شامل پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس و حوزه بهداشت در جنگ اخیر به شهادت رسیده اند که نشان دهنده حضور مؤثر و ایثارگرانه این قشر در صحنه های خدمت است.

جعفریان با اشاره به عملکرد نظام سلامت در جنگ اخیر تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار مجروح در این جنگ تحت درمان قرار گرفتند که خدمات درمانی به صورت رایگان و در کوتاه ترین زمان ممکن به آنان ارائه شد.

وی افزود: حوزه سلامت همواره یکی از ارکان اصلی خدمت رسانی در شرایط بحرانی بوده و کادر سلامت کشور در تمامی بحران ها، از جمله جنگ، بلایای طبیعی و همه گیری ها، با تمام توان در کنار مردم حضور داشته اند.

جعفریان تأکید کرد: حرفه سلامت بر پایه نوع دوستی و خدمت به مردم بنا شده و تجربه سال های گذشته نشان داده که کادر سلامت کشور در همه شرایط، مسئولانه در کنار مردم ایستاده اند.