به گزارش خبرنگار مهر، در راستای برگزاری رزمایش «اقتدار جانفدایان ایران امام رضایی» و بهمنظور تأمین نظم عمومی و تسهیل در تردد شهروندان، تمهیدات ویژه ترافیکی از سوی عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح شهر خرمآباد اجرا خواهد شد.
محدودیت ترافیکی از میدان ۲۲ بهمن تا چهارراه بیمارستان
سرهنگ محمد تدینپور، رئیس پلیس راهور استان لرستان، عصر سه شنبه به رسانهها اظهار داشت: مسیر اعمال محدودیت از میدان ۲۲ بهمن تا چهارراه بیمارستان است.
وی ادامه داد: این محدودیت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه تا پایان مراسم اجرا خواهد شد.
انسداد تمامی معابر فرعی منتهی به خیابان انقلاب
رئیس پلیس راهور استان لرستان بیان کرد: تمامی معابر فرعی و خیابانهایی که به خیابان انقلاب منتهی میشوند، تا پایان مراسم مسدود خواهند بود.
وی افزود: شهروندان باید مسیرهای جایگزین را برای تردد انتخاب کنند.
مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان
سرهنگ تدینپور مسیرهای جایگزین جهت تردد شهروندان را شامل بلوار ولیعصر (عج)، بلوار ولایت، بلوار شهید شفیعپور، بلوار شورا، خیابانهای ساحلی خرمکنار و زیباکنار و نگارستان ۸ اعلام کرد.
رئیس پلیس راهور استان لرستان در پایان، ضمن قدردانی از صبر، همراهی و همکاری شهروندان، از آنان خواست با رعایت مقررات و توجه به مسیرهای جایگزین، پلیس را در برگزاری هرچه منظمتر این مراسم یاری کنند.
نظر شما