به گزارش خبرنگار مهر سیدمحمد پاکمهر پیش از ظهر سهشنبه در شورای اداری شهرستان مانه که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به بارشهای اخیر، این بارندگیها را «رحمت الهی» و عاملی برای ایجاد امید در بخش کشاورزی کشور دانست.
وی با بیان اینکه این بارشها تا حدی نگرانیهای مرتبط با امنیت غذایی و خشکسالی را کاهش داده، افزود: با وجود بهبود شرایط، ذخایر آبی کشور همچنان نیازمند مدیریت دقیق است و باید روند بارندگیها با برنامهریزی و ملاحظات لازم دنبال شود.
پاکمهر همچنین هشدار داد که شرایط آبوهوایی جدید میتواند موجب افزایش آفات و بیماریهای کشاورزی از جمله زنگ زرد، هجوم ملخ و سایر بیماریها شود و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و پیگیری اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کندی روند استقرار ادارات در شهرستانهای تازهتأسیس گفت: با وجود مصوبه ایجاد مجتمع اداری، هنوز بسیاری از دستگاهها مستقر نشدهاند و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.
وی تأکید کرد: حداقل ۱۴ تا ۱۶ دستگاه باید در قالب این مجتمع فعالیت خود را آغاز کنند.
پاکمهر به پروژه آبرسانی «شیریندره» اشاره کرد و گفت: این پروژه یکی از طرحهای مهم استان است که هنوز به طور کامل اجرا نشده و برخی روستاها از آب شرب پایدار بهرهمند نشدهاند.
وی از برنامهریزی برای برگزاری جلسهای در وزارت نیرو به منظور تأمین منابع مالی و تسریع اجرای این پروژه خبر داد.
وی همچنین به پروژه کارخانه سیمان سمنگان اشاره کرد و اظهار کرد: این پروژه نقش مهمی در اشتغالزایی دارد و تلاشها برای خروج آن از بنبست ادامه دارد.
پاکمهر ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه به مردم ارائه شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری برای آسفالت مسیرهای روستایی از جمله مسیر «جلگه» و «شیریندره» خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای حملونقل از اولویتهای جدی است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت برق در شهرستان تأکید کرد و افزود: برای توسعه صنعتی، ایجاد حداقل دو پست برق جدید در منطقه ضروری است که این موضوع در سطح ملی در حال پیگیری است.
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم برنامهریزی بلندمدت برای توسعه شهرستانهای محروم گفت: باید با همافزایی مسئولان استانی و ملی، روند رفع محرومیتها تسریع شده و زمینه جهش توسعه در این مناطق فراهم شود.
