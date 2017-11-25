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۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

مدیرکل هواشناسی اردبیل به مهر خبر داد؛

دمای هوا در شهرهای اردبیل به زیر صفر کاهش یافت

دمای هوا در شهرهای اردبیل به زیر صفر کاهش یافت

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: دمای هوا در شهرهای این استان به زیر صفر کاهش یافت.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش دما در اغلب مناطق استان با ریزش هوای سرد در منطقه تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کمترین دما با منفی ۱۲ درجه در فرودگاه اردبیل و منفی هفت درجه در خلخال و اردبیل به ثبت رسیده است.

وی افزود: با توجه به تداوم کاهش دما در استان پیش‌بینی می‌شود در ساعات آینده دمای هوای اردبیل و خلخال به منفی ۱۰ درجه و دمای هوای سایر مناطق به زیر صفر کاهش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: با وجود اینکه از فردا مجدداً تا پایان هفته افزایش می‌یابد، اضافه کرد: با این وجود افزایش دما چندان قابل توجه نخواهد بود.

دولتی مهر در خصوص وضعیت بارش برف و باران طی روزهای گذشته نیز ادامه داد: بیشترین بارش باران با ۱۲ میلی‌متر در خلخال به ثبت رسیده و در ادامه در فیروزآباد شش میلی‌متر، مشگین شهر ۴.۷ میلی‌متر، گرمی یک میلی‌متر، بیله سوار دو دهم میلی‌متر بارش ثبت شده است.

وی با بیان اینکه بارش باران در سایر مناطق کمتر از یک میلی‌متر است، اضافه کرد: بیشترین بارش برف نیز با ۱۲ سانتی‌متر در خلخال، پنج سانتی‌متر در مشگین شهر و سه سانتی‌متر در گرمی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4154027
محمد میرزایی ناطق

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