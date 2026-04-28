به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی عصر سه شنبه در همایش ایمنی راههای استان سمنان در راهداری این استان بر لزوم تقویت فرهنگ ایمنی در سفرهای جادهای تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از حوادث جادهای ناشی از ضعف در رعایت اصول ایمنی است و با فرهنگسازی میتوان بسیاری از این حوادث را کاهش داد.
وی افزود: با وجود حجم بالای تردد در محورهای استان، زیرساختها و تأسیسات موجود متناسب با این حجم از ترافیک نیست، اما همدلی و همراهی دستگاههای اجرایی در استان سمنان بسیار پررنگ بوده و این موضوع کمک بزرگی در مدیریت شرایط موجود است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان تصریح کرد: تلاش ما این است که شرایطی فراهم شود تا مردم سفری ایمن در محورهای مواصلاتی استان داشته باشند.
قدمی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از حوادث به دلیل نبود فرهنگ ایمنی در رانندگی رخ میدهد که نیازمند توجه جدی به فرهنگسازی در این حوزه است.
