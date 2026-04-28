  1. استانها
  2. سمنان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

«فقدان فرهنگ ایمنی» مقصر اصلی تصادفات جاده‌ای در استان سمنان

«فقدان فرهنگ ایمنی» مقصر اصلی تصادفات جاده‌ای در استان سمنان

سمنان-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سمنان، فقدان فرهنگ ایمنی را عامل اصلی حوادث جاده‌ای استان دانست وگفت: بخش بزرگی از تصادفات با وجود زیرساخت‌های ناکافی، ریشه در ضعف فرهنگ رانندگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی عصر سه شنبه در همایش ایمنی راه‌های استان سمنان در راهداری این استان بر لزوم تقویت فرهنگ ایمنی در سفرهای جاده‌ای تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از حوادث جاده‌ای ناشی از ضعف در رعایت اصول ایمنی است و با فرهنگ‌سازی می‌توان بسیاری از این حوادث را کاهش داد.

وی افزود: با وجود حجم بالای تردد در محورهای استان، زیرساخت‌ها و تأسیسات موجود متناسب با این حجم از ترافیک نیست، اما همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی در استان سمنان بسیار پررنگ بوده و این موضوع کمک بزرگی در مدیریت شرایط موجود است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان تصریح کرد: تلاش ما این است که شرایطی فراهم شود تا مردم سفری ایمن در محورهای مواصلاتی استان داشته باشند.

قدمی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از حوادث به دلیل نبود فرهنگ ایمنی در رانندگی رخ می‌دهد که نیازمند توجه جدی به فرهنگ‌سازی در این حوزه است.

کد مطلب 6814324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها