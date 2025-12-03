اجرای طرح ۷۶۷ میلیارد ریالی بهسازی محور سمنان-مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور سمنان- مهدیشهر خبر داد و ابراز داشت: این طرح با رویکرد تأمین ایمنی مسیر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طول این پروژه ۲۰ کیلومتر است، افزود: برای اجرای این طرح مبلغ ۷۶۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه نهضت بهسازی و روکش آسفالت همچنان ادامه دار است، ابراز داشت: در محورهای پر تردد این طرح‌ها در اولویت است.

قدمی با بیان اینکه تسریع در نوسازی زیر ساخت‌های جاده‌ای در دستور کار است، تصریح کرد: رویکرد این طرح رضایت کابران جاده‌ای و بهبود ایمنی مسافران است.

وی افزود: با توجه به افزایش ترددها می‌طلبد تا برای ارتقا وضعیت جاده‌ها اقداماتی نظیر خط کشی، ایمن سازی، اصلاح نقاط حادثه خیر و بهبود روشنایی محورهای اصلی استان در دست اجرا قرار گیرد.