سرقت طلاهای ۵۰ میلیاردی و دستگیری سارق به عنف در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی با اشاره به دستگیری سارق طلا در شیراز گفت: در پی وقوع ۲ فقره سرقت به عنف با تهدید سلاح سرد در شهرستان شیراز، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که سارق در اواسط روز در پوشش مامور یکی از دستگاه های خدمات رسان دولتی وارد منازل مالباختگان شده‌ و با تهدید و به زور اقدام به سرقت طلا کرده و سریعا متواری می شده‌ است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند سارق به عنف را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در یکی از محله های شیراز دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهم تا کنون به ۲ فقره سرقت به عنف اقرار و سپس روانه دادسرا شد، گفت: در این زمینه حدود ۲۰ گرم طلاجات مسروقه به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.