  1. استانها
  2. فارس
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

کشف انبار احتکار و دپوی غیرمجاز کالاهای اساسی در فیروزآباد

کشف انبار احتکار و دپوی غیرمجاز کالاهای اساسی در فیروزآباد

فیروزآباد- فرمانده انتظامی فیروزآباد از شناسایی و کشف انبار احتکار و دپوی غیر قانونی کالاهای اساسی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ابوالحسن مزارعی در خصوص کشف کالای اساسی در فیروزآباد گفت: در راستای مبارزه با برهم زنندگان نظام اقتصادی و محتکرین، روز گذشته ماموران این فرماندهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه روزی، محل احتکار و دپوی ارزاق عمومی و مواد غذایی غیر مجاز را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در معیت بازرسین اتاق اصناف و اداره صمت به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی ماموران از آن مکان، ۶ هزار عدد بطری روغن، ۵ هزار کیلوگرم حبوبات، قند و چای و ۷۰ هزار انواع کالای دیگر از قبیل شوینده، سرکه، نوشابه، رب گوجه، ماکارونی، سویا، تن ماهی، دستمال کاغذی و ... که احتکار و دپو شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: متهم به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضابی معرفی شد.

کد مطلب 6825595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها