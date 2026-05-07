۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۸

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند منصوب شد

فراشبند- فرمانده انتظامی استان فارس در حکمی سرهنگ عظیم شریفی را به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سردار عزیزاله ملکی در حکمی سرهنگ عظیم شریفی را به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند منصوب کرد.

مراسم معارفه فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند با حضور سردار یوسف ملک زاده جانشین فرمانده انتظامی استان فارس برگزار شد.

در این مراسم که جمعیی از مسئولان، از جمله امام جمعه و فرماندار شهرستان فراشبند, فرماندهان نظامی و انتظامی و کارکنان انتظامی شهرستان نیز حضور داشتند، سرهنگ عظیم شریفی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند معرفی و منصوب و با اهدا لوح تقدیر از تلاش های سرهنگ دوم رسول ایزدپناه در مدت زمان تصدی گری این سمت تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

لازم به ذکر است سرهنگ شریفی پیش از این به عنوان جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فیروز آباد مشغول به خدمت بود.

کد مطلب 6822733

