نشست تخصصی تذکره هنر انقلاب اسلامی در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی فعالان هنر انقلاب اسلامی استان گیلان با عنوان «تذکره هنر انقلاب اسلامی در گیلان» عصر سه شنبه در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان برگزار شد و صاحبنظران و هنرمندان به بررسی عمیق موانع و چالشهای پیش روی این جریان و ارائه راهکارهای عملی پرداختند.
استقبال ۲۲۰ هزار نفری از نمایشهای میدانی گیلان
یشهای «جلوههای عاشقی» در دوسال گذشته، اظهار کرد: این نمایشها با هنرنمایی بیش از یک هزار هنرمند از سراسر استان، با استقبال بیش از ۲۲۰ هزار مخاطب روبرو شد و رویکرد مردمی و توزیع عادلانه فعالیتهای فاخر در سراسر استان از نقاط قوت آن بود.
رحمانی یکی از مشکلات عرصه هنری استان را عدم وجود سکوهای مرجع و رسانههای مستقل جهت معرفی و نقد کارشناسی آثار هنری دانست و افزود: علیرغم ظرفیت بیبدیل هنرمندان در گیلان، از سوی متولیان فرهنگی، راهبرد مشخص و همافزا در این زمینه مشاهده نمیشود.
«سمیه سلیمانی شیجانی» یکی دیگر از هنرمندان حاضر در این جلسه در تعریف هنر انقلاب اسلامی گفت: این هنر بر اساس دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید، هنری انسانساز، حقیقتگو و مسئولیتپذیر است که باید در قالبی زیبا به بیان مفاهیمی مانند عدالت، هویت ملی، مقاومت و امید بپردازد. وی بر ضرورت تشکیل هسته مرکزی از هنرمندان رشتههای تخصصی مختلف در استان تأکید کرد.
انتقاد از نگاه ویترینی به هنر انقلاب در گیلان
«محمد پورجعفری» کارگردان تئاتر با انتقاد از نگاه ویترینی به هنر انقلاب گفت: بسیاری از تصمیمگیران فرهنگی استان، هنر انقلاب را تنها ویترینی برای مراسمات میدانند و از عمق فلسفی و اجتماعی آن غافلند. این فضا باعث شده هنرمندان از پرداختن به موضوعات چالشی خودداری کنند و آثاری بیریسک و کماثر تولید شود.
«مرتضی عابدپور» شاعر و فعال فرهنگی، به فقدان نظام هماهنگ و راهبردی در مدیریت فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: در حوزه فرهنگ و هنر استان، ساختار منسجمی وجود ندارد و نهادهای مختلف به صورت جزیرهای عمل میکنند. بسیاری از موفقیتهای هنری استان مدیون تلاش افراد نخبه و حلقههای میانی است، نه حمایت نهادهای رسمی.
عابدپور یکی از محوریترین پیشنهادهای خود را تغییر جهت سرمایهگذاریها عنوان کرد و افزود: به جای صرف میلیاردها تومان برای ساخت یک فیلم یا نمایش پرخرج، همان بودجه را به پرورش ده مربی کارگردان، نویسنده و شاعر انقلابی اختصاص دهیم که هرکدام میتوانند دهها هنرجوی متعهد تربیت کنند.
