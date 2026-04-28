۴۵ معلم نمونه استان سمنان معرفی شدند؛ تجلیل در اجتماعات مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری مراسم ویژه هفته معلم در این استان خبر داد و ابراز کرد: تجلیل از مقام معلمان از مهمترین ویژه برنامه های این ایام است.

وی با بیان اینکه ۴۵ معلم نمونه استان سمنان در این هفته قدردانی می شوند، افزود: ۳۳ معلم نمونه شهرستانی و هشت معلم نمونه شهرستانی مدارس دولتی در کنار یک معلم نمونه استانی و سه معلم نمونه شهرستانی در بخش غیر انتفاعی در این همایش قدردانی می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از معرفی معلمان نمونه استانی برای تقدیر در سطح کشور هم خبر داد و ابراز کرد: امسال همچنین مربیان نمونه کودکستان‌ها، مربیان سواد آموزی، مربیان طرح امین و روحانیان مدارس و ... نیز در هفته معلم قدردانی خواهند شد.

شریفی با بیان اینکه برنامه های هفته معلم امسال از شنبه هفته آتی آغاز می شود، گفت: از آنجا که مدارس غیرحضوری هستند امسال زنگ سپاس از مقام معلم نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه های دیگری در هفته معلم مانند سنوات گذشته برگزار خواهد شد، افزود: برنامه های این هفته با رویکرد اجتماعات اقتدار شبانه مردم متدین استان سمنان برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه معلمان نمونه استانی نیز در شورای اداری روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در استانداری سمنان تقدیر می شوند، گفت: طبق برنامه ریزی ها زنگ سپاس از معلم شامگاه شنبه در اجتماعات اقتدار مردم در هشت شهرستان استان برگزار می شود.