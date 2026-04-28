علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجمعات مردمی اظهار کرد: مردم ایران بی‌نظیر هستند. بسیار وقت‌شناسند و در مرحله اول می‌دانند در چه زمانی باید وسط میدان باشند و فعال باشند و میدان را رها نکنند.

وی افزود: از منظر محتوایی نیز مردم کاملاً بصیر و آگاه هستند؛ یعنی می‌دانند در وسط میدان چه چیزی بگویند. وقتی می‌بینند فشاری نسبت به کشور آورده می‌شود، چه فشار نظامی، چه فشار دیپلماتیک، چه فشار اقتصادی، محکم‌تر می‌ایستند، مقاوم‌تر می‌ایستند پشت سر مسئولینشان، پشت سر مقامات نظامی، سیاسی و حاکمیتی کشور، تا ذره‌ای از حق عقب‌نشینی نشود و ذره‌ای از حق کشور قابل کوتاه آمدن نباشد.

سخنگوی دولت شهید رئیسی تصریح کرد: مسئولین چه در حوزه نظامی و چه در حوزه سیاسی نیز به همین مردم تکیه و اعتماد می‌کنند.

بهادری جهرمی در خصوص آتش‌بس گفت: آتش‌بس، حالت سکوت آتش بود که خود آمریکا با تمدید یک‌طرفه آن نشان داد که وابسته و نیازمند این آتش‌بس است.

سخنگوی دولت سیزدهم ادامه داد: این یک سکوت ظاهری آتش است وگرنه نظام، نظامی استمراردار و ادامه‌دار است. هم آن‌ها نقض‌های عملی آتش‌بس را با این محاصره‌ها دارند و هم پاسخ متناسب را با مدیریت قوی تنگه هرمز دریافت می‌کنند.

وی تأکید کرد: در این نزاع و استمرار نظام، آن کسی که اراده مستحکم‌تری دارد، پیروز است و الحمدالله ملت ایران نشان داده حتماً پیروز است. آمادگی کشور را قبلاً نشان داده‌اند و سیلی‌های خود را زده‌اند. از این به بعد نیز هر وقت جسارتی بخواهد شود، پاسخ مناسب داده خواهد شد.