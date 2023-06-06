به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، عصر امروز سه شنبه ۱۶ خرداد در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: طبق قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است. از مقدمه قانون اساسی تا دیگر اصول آن، اصلی‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی مردم است. چون مبنای نگاه انقلاب اسلامی است که در آن مردم اصلی‌ترین، مؤثرترین و قوی‌ترین عامل در پیشبرد امور و ارتقا و پیشرفت امور کشور هستند.

وی افزود: نگاه‌های رقیب و متفاوتی در داخل و خارج کشور وجود دارد که مثلاً امکانات و ادوات و تجهیزات را عامل پیشرفت معرفی می‌کنند، اما امکانات نرم‌افزاری تقریباً جایگاهی در انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل نداشت، بلکه ایمان و امید اصلی‌ترین عواملی بود که به تعبیر رهبری انقلاب منجر به این شد که مردم نماینده به ظاهر قوی‌ترین اقتصاد و نیروی نظامی جهان که آمریکا بود و ژاندارم منطقه محسوب می‌شد را به زمین بزنند.

بهادری جهرمی یادآور شد: ما برای پیروزی در انقلاب و دفاع مقدس هزینه هم داده‌ایم و جانباز و اسیر و شهید داشته‌ایم اما نکته این است که امکانات سخت‌افزاری و واقعیت‌های روی زمین در این زمینه عامل اصلی چه در پیروزی بر ارتش بعثی صدام و چه در پیروزی انقلاب نبود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما نگاه و باور به مردم را گاهی کنار گذاشتیم و ادبیات دیگری مطرح کردیم، اظهار کرد: گاهی گفتیم کلید حل مشکلات سازش است و گام برداشتن در مسیری متفاوت، اما دیدیم که دهه اخیر که به عنوان یک دهه از دست رفته شناخته می‌شود، نتیجه‌اش در داخل که قرار بود رشد اقتصادی باشد به تورم بی‌سابقه در سده گذشته رسید.

وی افزود: این جنگ ۴۴ ساله‌ی دشمن علیه ما قرار بود ایمان مردم را کور کند و نشان دهد مسیر انقلاب ما ناکارآمد است؛ نتیجه این منازعه چه شد؟ آیا ایران منزوی شد؟ نه، نتیجه شد آزادی دیپلمات ایرانی از اروپا بعد از پنج سال، نتیجه شد حضور ایران در پیمان‌های اقتصادی و نتیجه شد ارتباط با عربستان و کشورهای همسایه و جهان.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه گفت: نتیجه آنچه که دشمن در سال گذشته در کشور پیگیری کرد، به راهپیمایی باعظمت ۲۲ بهمن رسید و نشان داد که ایستادگی برابر تهاجم طرف مقابل همچنان از سوی مردم وجود دارد. نتیجه کاری که دشمن سال گذشته انجام داد تا امنیت کشور به مخاطره بیندازد امروز به رونمایی از موشک هایپرسونیک رسیده است.

سخنگوی دولت یادآور شد: بدانیم که اگر مشکلاتی هم وجود دارد نباید شیرینی پیروزی‌ها و اقبالی که به دست آورده‌ایم را نادیده بگیریم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای پاسداشت حق اعتراض از سوی دولت، ادامه داد: حق اعتراض در قانون اساسی ما به شرط آنکه بدون سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام باشد پذیرفته شده است. در این دولت از ابتدا موارد متعدد اعتراضات مسالمت آمیز بوده که نه تنها با آن مقابله نشد بلکه صدای معترضان هم شنیده شد. از کارگران گرفته تا معلمان که اجرای قانون رتبه‌بندی را مورد توجه قرار دادیم. در مورد بازنشستگان هم بعد از اعتراض آنان دولت به دنبال حل مشکل آنان و برگزاری جلسه با نماینده بازنشستگان صورت گرفت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه همه کشورها برای فعالیت سکوهای خارجی شرایطی دارند، گفت: از هر سکوی خارجی که در چارچوب قواعد فعالیت کند، استقبال می‌کنیم.

بهادری‌جهرمی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره استفاده فرزندان مقامات از اینترنت بدون فیلتر نیز، گفت: در خصوص ادعای دسترسی (بدون فیلتر) فرزندان مقامات به برخی سکوها، چنین چیزی وجود خارجی ندارد، اگر دیده‌اید، به بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اعلام کنید، برخورد خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: هنوز ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر تکلیف شده از دولت اسبق داریم که یک ریال برای انجام آن وجود ندارد، دولت از جیب خود آنها را تکمیل و تقدیم مردم می‌کند

وی تاکید کرد: بیش از یک سوم تورم مربوط به تورم مسکن است؛ با وجود این مسائل و فشارها رئیس جمهور طبق قانون خود را مکلف به ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال کرده است.

بهادری جهرمی یادآور شد: سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها نه سیاست دولت در بودجه ۱۴۰۱ که تکلیف مجلس در بودجه ۱۴۰۰ بود.

وی با بیان اینکه نرخ ارز شناور است ولی دولت آن را مدیریت می‌کند، گفت: نگاه اقتصادی دولت ثابت است ولی تاکتیک‌ها ممکن است تغییر کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ما بیش از واردات است، گفت: بیش از ۵۰ درصد از منابع ارزی کشور توسط ۱۵ کشور همسایه تأمین می‌شود. منابع ارزی ما آرمانی نیست ولی زیاد است.

بهادری‌جهرمی درباره احیای کارخانه‌ها نیز، گفت: دولت در این حوزه مصمم است، اما هنوز به حداکثر ظرفیت نرسیده و مشکلات به تدریج باید برطرف شود. رئیس‌جمهور بارها تأکید کردند که حتماً نمایندگان مجلس یکی از بهترین مشاوران در تصمیم‌گیری هستند، اما تصمیم‌گیر نیستند.

وی در پاسخ به سوال یکی از ضرردیدگان مسکن‌مهر پردیس، تصریح کرد: دولت قبل درِ حمایت از ساخت و ساز را بست، عقب‌افتادگی بیش از ۱۰ ساله در حوزه مسکن داریم، این هم یکی از موضوعاتی است که دولت باید عقب‌ماندگی ۱۰ ساله آن را جبران کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به انتقاد درباره عملکرد معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نرخ رشد اقتصادی در حدود ۱۰ برابر نرخ رشد اقتصادی گذشته بوده است، نمی‌توانیم بگوییم چگونه نفت می‌فروشیم، رئیس بانک مرکزی یکی از کشورها به دلیل تعاملات با ایران به واسطه فشار آمریکا برکنار شد.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: طراحی گسترده‌ای برای هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های مولد پیش‌بینی شده است و همچنین طرح‌های پیشران متعددی نیز برای هدایت نقدینگی پیش‌بینی شده است.