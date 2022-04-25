آمریکا به شکست سیاسی و نظامی از ایران عادت کرده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «از شکست در صحرا تا شکست تحریم‌ها» نوشت: «مأموریت کارتر برای نجات گروگان‌ها در درون شعله‌ها فرو رفت. برای کارتر به طور خاص و برای آمریکا به طور عام، ماجرای طبس یک شکست نظامی و سیاسی بود.

وی در ادامه این یادداشت آورده است: یک بار ارتش پرقدرتش در ویتنام در حالی که از پای می‌افتاد و به خود می‌پیچد به زبونی و بیچارگی افتاد، و حالا به نظر رسید که قادر نیست حتی زمانی که هیچ دشمنی نمی‌داند که آنها در آنجا هستند و علی‌رغم چهار ماه تمرین مداوم، نمی‌توانند هواپیماها را از برخورد با یکدیگر حفظ کنند». این اعتراف مجله تایم در ۵ می ۱۹۸۰ در مقاله‌ای با عنوان «شکست در صحرا» است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه «شن‌ها مامور خدا بودند». این امداد غیبی به تعبیر امام خمینی (ره)، واقعیت انکارناپذیری است که در طول تاریخ اسلام بارها و بارها تکرار شده است، تاکید کرد: هرجا که کار جامعه اسلامی گره می‌خورد، دست امداد الهی از جایی که حتی تصور هم نمی‌شود، گره‌گشایی می‌کند. یک نمونه‌اش همین عملیات طبس بود که گروه ویژه نیروی زمینی آمریکا موسوم به دلتا را در اولین عملیاتش با عنوان پنجه عقاب، در ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ مفتضحانه زمین‌گیر کرد.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: با این رسوایی بود که شکست کارتر در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در بیابان‌های طبس و در یک انقلاب نوپای اسلامی رقم خورد. البته تحمیل شکست‌هایی این‌چنینی، امدادهای الهی و پیش‌برد امور به دست انسان‌ها، ولی به خواست پروردگار، وعده قطعی خداوند است: «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی».

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل مهم شکست‌های متعدد آمریکا از ملت ایران و به‌هم ریختگی محاسباتی آن‌ها، ایمان مردم ما و حراست الهی از جامعه اسلامی است، نوشت: دفاع مقدس و مقاطع پس از آن مملو است از نشانه‌هایی که شکست قطعی محاسبه‌شده را، به پیروزی حتمی ملت ایران تبدیل کرده است. یک نمونه حی و حاضر آن شکست تحریم‌ها است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: پیش‌تر از این خود آمریکایی‌ها بارها اعلام کردند که با وضع تحریم‌های بی‌سابقه، جامعه ایران از درون فرو می‌پاشد. آن‌ها حتی در میتینگ‌های مشترک با منافقین تروریست، تاریخ و نقشه فتح تهران را هم کشیده بودند! اما کار این تحریم‌های ظالمانه که در طول تاریخ سابقه نداشته است، در نهایت به جایی رسید که حالا دیگر خود غربی‌ها هم به شکست آن معترفند. فقط در یک نمونه، «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعتراف کرد که کارزار فشار حداکثری علیه تهران یک شکست فاحش بوده است.

بهادری جهرمی در پایان یادداشت خود آورده است: آمریکا و سایر بدخواهان مردم ایران سال‌هاست که به شکست سیاسی و نظامی از ایران عادت کرده‌اند، اگر عبرت‌گیرنده باشند.