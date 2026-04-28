آغاز ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهارکرد: اصحاب رسانه و خبرنگاران به نوعی معلم جامعه و آگاهی بخش هستند و از این جهت وجه اشتراک با مجموعه بزرگ آموزش و پرورش دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: شاید برخی تصور کنند در حال حاضر که آموزش به صورت مجازی است، کار معلمان سهل تر شده در حالی که در واقع اینگونه نیست و زحمات بیشتری بر دوش همکاران فرهنگی ما قرار گرفته است.

معلمان جهادی پای کار هستند

مرتضوی تأکید کرد: امروزه می‌بینیم که معلمان ما با عشق و علاقه و به صورت جهادی در تجمعات شبانه مردمی میزهای آموزش رفع اشکال را برپا کرده اند و یا در حسینیه ها و مساجد دوره های رفع اشکال برای دانش آموزان برگزار می کنند.

وی ادامه داد: آموزش های پایه های مختلف در مدرسه آموزشی ایران در شبکه آموزش نیز وجود دارد که همه این ها مکمل آموزش در شبکه شاد است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: البته بر اساس آیین‌نامه‌ها ما به صورت رسمی نمی‌توانیم در مدارس آموزش داشته باشیم ولی به صورت رفع اشکال در حسینیه‌ها و مدارس با رضایت والدین دانش آموزان مشکلی وجود ندارد.

مرتضوی درباره سنجش بدو به مدرسه نیز اظهارکرد: این سنجش برای متولدین یکم مهر ۹۸ تا یکم مهر ۹۹ خواهد بود که نوبت دهی از طریق سامانه سیرت ۲ انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این سامانه از ۲۲ فروردین ماه فعال شده است، گفت: والدین این دسته از نوآموزان باید در اسرع وقت نوبت گیری را انجام دهند و برای سنجش به مراکز در نظر گرفته شده مراجعه داشته باشند.

ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهارکرد: با توجه به شرایط جنگی که در کشور اتفاق افتاد ثبت نام برای مدارس تیزهوشان و نمونه به حالت تعلیق درآمد ولی از امروز هشتم اردیبهشت ماه ثبت نام برای آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و مدارس استعدادهای درخشان منحصرا از طریق تارنمای سازمان آغاز شده و تا ۱۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

برپایی ده میز خدمت در بیرجند

مرتضوی ادامه داد: از ابتدای تجمعات شبانه مردم با آغاز جنگ رمضان، آموزش و پرورش نیز اقدامات متعددی انجام داد که برپایی موکب در تجمعات، برپایی میزهای رفع اشکال، برپایی ۱۰ میز خدمت در مرکز استان، برگزاری سوگواره دانش آموزان شهید میناب و.. از جمله این برنامه ها بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: حضور مشاورین تحصیلی و روانشناسان و پاسخگویی به سوالات از طریق تلفن ۱۵۷۰ را نیز در این ایام داشتیم.

مرتضوی تصریح کرد: سامانه ی صوتی ۱۵۷۰ وابسته به آموزش و پرورش کشور است و متخصصین روانشناسی را در هر استان مستقر کرده است. دانش آموز یا والد دانش آموز با تماس با این شماره، به متخصصین استانی روانشناسی وصل می شوند و می توانند مسائل مربوط به تحصیل را بپرسند.

برنامه محوری هفته بزرگداشت مقام معلم

وی با اشاره به برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم، گفت: برای این هفته یک مهمان کشوری دعوت کرده‌ایم و به احتمال زیاد دکتر محمود زاده معاون وزیر آموزش و پرورش مهمان ما خواهند بود و در تجمع شبانه مردم در میدان اجتماعات شهید آیت الله رئیسی حضور خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآور شد: در ۱۲ اردیبهشت ماه( شب روز معلم) برگزاری مراسم و در واقع میزبان تجمع شبانه مردم با مجموعه آموزش و پرورش خواهد بود.

مرتضوی در مورد آخرین اخبار در مورد امتحانات نهایی گفت: بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی حدأقل دو هفته بعد از اعلام اتمام جنگ امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.