۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۳

حجت‌الاسلام شیرازی: وحدت اقوام و مذاهب، معادلات دشمن را برهم زد

سنندج - نماینده ولی‌فقیه در فراجا با تأکید بر انسجام ملی و وحدت شیعه و سنی در کشور گفت: این همدلی و حضور گسترده مردم در صحنه، دشمنان را در محاسبات خود دچار خطا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردمی سنندج با اشاره به حضور مستمر مردم طی هفته‌های اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی، با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر در میدان حضور دارند.

وی با بیان اینکه ملت ایران از تهدیدهای نظامی هراسی ندارد، افزود: تجربه روزهای اخیر نشان داده است که مردم در برابر فشارها عقب‌نشینی نمی‌کنند و با تکیه بر توان داخلی، مسیر پیشرفت کشور را ادامه می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در فراجا ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با اعمال فشار می‌توانند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، اما امروز نشانه‌های شکست و تفرقه در میان آنان آشکار شده است.

حجت‌الاسلام شیرازی با تأکید بر اینکه تقابل دشمن با جمهوری اسلامی صرفاً نظامی نیست، عنوان کرد: این رویارویی، ماهیتی اعتقادی دارد و باورها و اصول بنیادین نظام را هدف قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه، پشتوانه‌ای مهم برای اقتدار نیروهای مسلح است و این همراهی، توان مقابله با تهدیدات را دوچندان کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در فراجا با تأکید بر انسجام ملی و وحدت شیعه و سنی در کشور گفت: این همدلی و حضور گسترده مردم در صحنه، دشمنان را در محاسبات خود دچار خطا کرده است.

وی با قدردانی از مردم کردستان و سنندج، بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور تأکید کرد و برای عزت ملت ایران و علو درجات شهدا دعا کرد.

