به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردمی سنندج با اشاره به حضور مستمر مردم طی هفته‌های اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی، با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر در میدان حضور دارند.

وی با بیان اینکه ملت ایران از تهدیدهای نظامی هراسی ندارد، افزود: تجربه روزهای اخیر نشان داده است که مردم در برابر فشارها عقب‌نشینی نمی‌کنند و با تکیه بر توان داخلی، مسیر پیشرفت کشور را ادامه می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در فراجا ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با اعمال فشار می‌توانند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، اما امروز نشانه‌های شکست و تفرقه در میان آنان آشکار شده است.

حجت‌الاسلام شیرازی با تأکید بر اینکه تقابل دشمن با جمهوری اسلامی صرفاً نظامی نیست، عنوان کرد: این رویارویی، ماهیتی اعتقادی دارد و باورها و اصول بنیادین نظام را هدف قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه، پشتوانه‌ای مهم برای اقتدار نیروهای مسلح است و این همراهی، توان مقابله با تهدیدات را دوچندان کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در فراجا با تأکید بر انسجام ملی و وحدت شیعه و سنی در کشور گفت: این همدلی و حضور گسترده مردم در صحنه، دشمنان را در محاسبات خود دچار خطا کرده است.

وی با قدردانی از مردم کردستان و سنندج، بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور تأکید کرد و برای عزت ملت ایران و علو درجات شهدا دعا کرد.