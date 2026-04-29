پیام تبریک رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت میلاد امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پیامی فرارسیدن خجسته میلاد امام رئوف حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام را به ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی و یکایک کارکنان مجاهد و مؤمن انتظامی و خانواده های صبور و مقام آنان تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

اللَّه جَلَّ جَلَالُهُ یقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی قَالَ فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا

حضرت امام رضا (ع) چراغ هدایت و مظهر رأفت و مهربانی است و ایران سرزمین متبرک و مبارکی است که میزبان آن چراغ نورانی و پرفروغ؛ یعنی علی بن موسی الرضا (ع) است.

ایران، ایران امام رضاست؛ سرزمینی که در پناه محبت اهل بیت علیهم‌السلام، مسیر پیروزی و اقتدار، عزت و معنویت را می‌پیماید.

امام همامی که ستاره دانش و معرفت الهی، پناه مومنان و ملجأ نیازمندان و خورشید عالمتاب و فخر ایران و خراسان است. چه مبارک لحظاتی که زمین و آسمان به خروش است، زیرا شب مولود رضای آل محمد (ص) فرا رسیده است. جشن میلاد امام مهربانی ها بر همه شما دوستداران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام خجسته و مبارکباد.

اینجانب ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) را خدمت ملت مومن، شجاع و انقلابی ایران اسلامی و همه همکاران مجاهد و پرتلاش خودم در مجموعه مقدس فرماندهی انتظامی و خانواده های صبور و مقاوم آنان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و سعادت و بهروزی همه عزیزان و پیروزی کامل جبهه حق بر استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را در ظل توجهات خاصه آن امام رئوف از درگاه خدواند منان مسئلت می‌نمایم.