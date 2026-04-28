۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۴۶

کشف انبار احتکار مواد پلی‌اتیلن در بروجرد

بروجرد - انبار احتکار مواد پلی‌اتیلن در شهرستان بروجرد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مبارزه با احتکار و تنظیم بازار، گشت مشترکی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد به ریاست امین خادمی رئیس تعزیرات حکومتی بروجرد و با همراهی پلیس امنیت اقتصادی و اداره صنعت معدن، انبار بزرگی از احتکار مواد پلی‌اتیلن را کشف کرد.

این گشت مشترک باهدف نظارت بر بازار و برخورد با سودجویانی که قصد برهم‌زدن نظم اقتصادی را دارند، صورت گرفت.

در این عملیات، پرونده احتکار برای دو فروشنده متخلف در شهر بروجرد که اقدام به احتکار مقادیر قابل‌توجهی مواد پلی‌اتیلن و مصالح ساختمانی کرده بودند، تشکیل شد.

مأموران پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر احتکار کالا، با حضور در محل، انبار مذکور را شناسایی و مقادیر زیادی مواد پلی‌اتیلن و مصالح ساختمانی احتکار شده را کشف و ضبط کردند.

در ادامه این عملیات، برای دو فروشنده که مالک این انبار بودند، پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به تخلفاتشان به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

امین خادمی، رئیس تعزیرات حکومتی بروجرد، بر عزم جدی این نهاد در برخورد با محتکران تأکید کرد و از مردم خواست هرگونه احتکار کالا را گزارش دهند.

کد مطلب 6814534

