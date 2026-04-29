به گزارش خبرنگار مهر، اصغر طهماسبی بلداجی صبح چهارشنبه در نشست «سبک زندگی شایسته از منظر قرآن و آموزه های امام رضا»، که به همت معاونت فرهنگی دانشگاه شهرکرد و همکاری مرکز هماهنگی پژوهش و آموزش عالی قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد با تبریک میلاد پرنور و سعادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) و اشاره به اینکه رسول خدا و ائمه اطهار (ع) مقتدا و الگویی نیکو برای بشریت هستند، اظهار کرد: هر انسان در هر عصری که می‌خواهد بنده خوب خدا باشد، باید به این بزرگواران اقتدا کند و به مسیر آنان تمسک جوید.

عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه تمسک‌جویی به ائمه (ع) به معنی شناخت و الگوبرداری از زیست آنان است، ادامه داد: تمسک بدین معناست که سیره حقیقی انبیا و اولیای الهی را بشناسیم و ادامه دهیم.

طهماسبی با یادآوری اینکه انسان سبک زندگی خود را باید متناسب با شرایط و اقتضائات و چالش‌های دنیا تنظیم می‌کند، گفت: انسانی که مبنا و جهان‌بینی صحیح دارد قطعاً در زندگی خود با غم و شادی نهان در پس پرده نیز بهتر کنار خواهد آمد و می‌پذیرد که در دنیا غم و شادی و مشکلات و گشایش‌ها ممزوج و توأمان است. اگر این را نپذیرد و زیست خود را مطابق آن تنظیم نکند دچار مشکلات متعدد از اختلالات روحی تا تمرد از مسیر درست و ... خواهد شد.

در فراز و نشیب زندگی اهل اعتدال باشیم

این قرآن‌پژوه در چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه انسان در جزر و مد زندگی باید جانب «اعتدال» را حفظ کرده و راه نیکو را فراموش نکند، توضیح داد: اعتدال یکی از مهم‌ترین ابعاد سبک زندگی مومنانه است همچنان که قرآن کریم در آیه «لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَیٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ» (حدید/۲۳) با ظرافت به این نکته توجه می‌دهد.

طهماسبی داستان قارون را منبع عبرت در قرآن دانست و افزود: قرآن به ما قصه نمی‌گوید بلکه می‌خواهد سبک زندگی‌های متعدد را برای ما مثال بزند و مثالی روشن از عاقبت کسانی را به دست ما بدهد که سبک زندگی غلط را انتخاب کردند و از حق و اعتدال خارج شدند.

پژوهشگر علوم قرآن و عترت (ع) با اشاره به اینکه مبنا و خط مهم سبک زندگی اسلامی که انسان را به سعادت می‌رساند اعتدال و حق محوری است، یادآور شد: قرآن دو روی سکه را به ما می‌گوید و انتخاب را بر عهده خودمان می‌گذارد، انسان چه در شرایط بد و ناگوار و چه در شرایط گشایش و شادی خط قرمز خروج از اعتدال را باید مراقبت کند تا دچار افراط و تفریط نشود چرا که هر گونه زیر پا گذاشتن اعتدال، عاقبت خوبی را برای انسان رقم نخواهد زد.

سختی‌ها و مشکلات ما را از مسیر حق خارج نکند

طهماسبی با تأکید بر شرایط کنونی کشورمان و هجمه دشمن آمریکایی صهیونی علیه میهن اسلامی، بیان کرد: انسان در کنار تمام وظایف و تکالیفی که ناظر به شرایط جنگی دارد باید همواره در مسیر حق و اعتدال قدم بردارد، چالش‌ها و مصائب، او را از راه حق مأیوس نکند و از مسیر اصلی خارج نکند.

وی با اشاره به اینکه مورد هجمه واقع شدن کشور حقیقتاً تلخ و طاقت‌فرسا است، افزود: سبک زندگی قرآنی و اهل بیتی به ما در این شرایط سخت توصیه می‌کند که تحت فشار و مصائب، از مسیر اعتدال خارج نشویم، ناامید و سرافکنده نباشیم و مسیر درست را انتخاب کنیم.

طهماسبی با ذکر حدیثی از امام رضا (ع) که در این شرایط به ما کمک می‌کند تا زیست مؤمنانه را در مسیر اعتدال، حق‌محوری و آرامش حفظ کنیم، گفت: حضرت می‌فرمایند مؤمن سه ویژگی شاخص شامل «رازپوشی، مدارا و صبر» دارد که این صفات بسیار کلیدی و تأثیرگذار در ایمان حقیقی است.

وی در خصوص صفت صبر که کلیدواژه رسیدن به اعتدال در مسیر سختی‌ها و مشکلات است، بیان کرد: امروز ما شاهد ایجاد گروهک‌های منحرف تکفیری هستیم که داد می‌زنند اسلام را نفهمیدند زیرا اسلام دین اعتدال، حق‌مداری و عطوفت و انسانیت است. پیداست که اگر نتوانیم اعتدال را در همه جوانب و ساحت‌ها حفظ کنیم دچار انحراف از حق و حقیقت خواهیم شد.

صبرپیشگی؛ توصیه مهم امام رضا (ع) برای این روزها

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با تأکید بر اینکه صبرپیشگی به معنی مدیریت مشکلات و بحران‌ها است، افزود: انسان صبور همواره دقت دارد که دچار افراط و تفریط نشود بلکه اعتدال را حفظ کند. صبر سپری است که به انسان برای پیمودن مسیر درست و چاره‌جویی برای برون‌رفت از چالش‌ها کمک می‌کند.

طهماسبی مفهوم دیگر صبر را تاب‌آوری دانست و توضیح داد: تاب‌آوری یعنی تلاش برای بازگشت به شرایط خوب گذشته؛ صبر اما در آموزه‌های دینی بدین معناست که انسان در مسیر سختی‌ها و مشکلات رشد کند و علاوه بر اینکه به حال خوب گذشته می‌رسد، در پی تعالی و ارتقا نیز باشد.

وی تأکید کرد: انواع بحران‌ها و مشکلات هر چقدر هم سخت باشد نمی‌تواند انسان صبور را از پا بیندازد یا افسرده کند. صبر به انسان قدرت و توان مدیریت بحران می‌دهد تا از اعتدال خارج نشود و به بیراهه نرود.

طهماسبی با بیان اینکه سختی‌ها و مشکلات عامل کمال و تعالی است، گفت: دنیا بر طبق نص صریح قرآن محل انواع ابتلائات الهی است و جنگ را هم باید یکی از امتحانات از جانب خدا بر سنجش عیار بدانیم و صبر پیشه کنیم.