  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

شب خاطره مادران شهید در یاسوج برگزار شد

شب خاطره مادران شهید در یاسوج برگزار شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: ششمین شب خاطره دفاع مقدس با روایت گری مادران شهید در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در این شب خاطره مادران شهید "عبدالحسین ولی پور"، شهید "فرهاد عوض پور" و شهید "عبدالمحمد و منصور تقوی"، خاطرات خود را از زندگی و شهادت فرزندانشان بیان کردند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد شنبه شب در ابتدای این مراسم گفت: بیان خاطرات جنگ و پشت جنگ یکی از وظایف ایثارگران و خانواده های شهدا پس از جنگ است.

رضا پارسیان نژاد با اشاره به وجود دو روایت در جنگها، افزود: یکی روایت واقعه است که خود جنگ و حوادث آن مورد بررسی قرار می گیرد و دیگری روایت انسانی جنگ است که رابطه رزمنده با خانواده اش را در پشت جنگ بازگو می کند.

وی بیان داشت: در شبهای خاطره قبل بیشتر به روایت واقعه پرداخته شد و اکنون در نظر داریم به روایت انسانی جنگ بپردازیم.

پارسیان نژاد اظهار داشت: براین اساس شبهای خاطره مادران شهید، فرزندان شهید، همسران شهید و پدران شهید در آینده برگزار می شود.

وی همچنین با تاکید بر نقش تاثیرگذار مادران و پدران شهدا در جامعه، گفت: مادران و پدران شهدا گنجینه های معنوی هستند که باید از این گنجینه ها در جهت شناخت شهدا استفاده بیشتری کرد.

پارسیان نژاد بیان کرد: تاکنون 60 درصد پدران شهید و 40 درصد مادران شهید در استان از دنیا رفته اند و ما از خاطرات ارزشمند آنها محروم بوده ایم.

وی با بیان اینکه مادران شهدا پس از جنگ کاری زینبی کردند، تصریح کرد: هر انقلابی یک خون دارد و یک پیام و شهدا خون دادند و مادران شهید پیام رسانی کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم در این مراسم گفت: کرنش دربرابر مادران شهید و بوسیدن دست پدران شهید برای انسان عظمت می آفریند.

علی امیری افزود: شهدای ما بصیرت داشتند و با آگاهی راه سید شهدا را انتخاب کردند.

وی بر ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت : فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را از خطرات بیمه می کند.

رئیس کنگره سرداران شهید استان نیز گفت : حماسه های دفاع مقدس به خوبی در این استان ثبت و ضبط نشده است.

فتحعلی بزرگمهرنژاد اظهار داشت: لازم است حماسه های رزمندگان این استان در دفاع مقدس در قالب هاب فیلم، تئاتر، کتاب و داستان ثبت و ضبط شود.

کد مطلب 1317516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها