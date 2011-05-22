شب خاطره مادران شهید در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در این شب خاطره مادران شهید "عبدالحسین ولی پور"، شهید "فرهاد عوض پور" و شهید "عبدالمحمد و منصور تقوی"، خاطرات خود را از زندگی و شهادت فرزندانشان بیان کردند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد شنبه شب در ابتدای این مراسم گفت: بیان خاطرات جنگ و پشت جنگ یکی از وظایف ایثارگران و خانواده های شهدا پس از جنگ است.

رضا پارسیان نژاد با اشاره به وجود دو روایت در جنگها، افزود: یکی روایت واقعه است که خود جنگ و حوادث آن مورد بررسی قرار می گیرد و دیگری روایت انسانی جنگ است که رابطه رزمنده با خانواده اش را در پشت جنگ بازگو می کند.

وی بیان داشت: در شبهای خاطره قبل بیشتر به روایت واقعه پرداخته شد و اکنون در نظر داریم به روایت انسانی جنگ بپردازیم.

پارسیان نژاد اظهار داشت: براین اساس شبهای خاطره مادران شهید، فرزندان شهید، همسران شهید و پدران شهید در آینده برگزار می شود.

وی همچنین با تاکید بر نقش تاثیرگذار مادران و پدران شهدا در جامعه، گفت: مادران و پدران شهدا گنجینه های معنوی هستند که باید از این گنجینه ها در جهت شناخت شهدا استفاده بیشتری کرد.

پارسیان نژاد بیان کرد: تاکنون 60 درصد پدران شهید و 40 درصد مادران شهید در استان از دنیا رفته اند و ما از خاطرات ارزشمند آنها محروم بوده ایم.

وی با بیان اینکه مادران شهدا پس از جنگ کاری زینبی کردند، تصریح کرد: هر انقلابی یک خون دارد و یک پیام و شهدا خون دادند و مادران شهید پیام رسانی کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم در این مراسم گفت: کرنش دربرابر مادران شهید و بوسیدن دست پدران شهید برای انسان عظمت می آفریند.

علی امیری افزود: شهدای ما بصیرت داشتند و با آگاهی راه سید شهدا را انتخاب کردند.

وی بر ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت : فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را از خطرات بیمه می کند.

رئیس کنگره سرداران شهید استان نیز گفت : حماسه های دفاع مقدس به خوبی در این استان ثبت و ضبط نشده است.

فتحعلی بزرگمهرنژاد اظهار داشت: لازم است حماسه های رزمندگان این استان در دفاع مقدس در قالب هاب فیلم، تئاتر، کتاب و داستان ثبت و ضبط شود.