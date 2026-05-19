به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو پاک‌نژاد صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری تور روایت‌نویسی «نبرد برنوها» اظهار کرد: این برنامه با هدف ثبت و ماندگار کردن حماسه‌های فراموش‌نشده عشایر و روستانشینان استان در برابر هواگردهای آمریکایی برگزار شد.

وی افزود: این تور یک‌روزه روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با همکاری بسیج هنرمندان استان برگزار شد و روایت‌نویسان هم‌استانی با حضور در روستاهای خیرآباد، پادوک، تنگ هیگون و شهرک اکبرآباد به ثبت خاطرات و روایت‌های شفاهی مردم منطقه پرداختند.

مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این مناطق روزگاری صحنه درگیری مستقیم مردم بی‌دفاع با هواگردهای متجاوز آمریکایی بوده است، تصریح کرد: این اردو صرفاً یک برنامه میدانی نبود، بلکه یک تکلیف تاریخی برای ثبت ناگفته‌های نبرد «برنوها» پیش از فقدان راویان این حماسه‌ها به شمار می‌رود.

وی یاد شهدای کوه سیاه را از دیگر بخش‌های مهم این برنامه عنوان کرد و گفت: روایت‌نویسان در محل شهادت شهیدان مصطفی حبیبی‌زاد، کمال علیزاده، ابوالفضل پیمان و علی کیانی حضور یافته و با آرمان‌های این شهدا تجدید میثاق کردند.

پاکنژاد ادامه داد: همچنین شرکت‌کنندگان در این تور با حضور بر مزار شهید مصطفی حبیبی‌زاد در شهرک اکبرآباد و دیدار با خانواده این شهید، ضمن ادای احترام، با خانواده وی ابراز همدردی کردند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان در حوزه ادبیات پایداری، اضافه کرد: مردان و زنانی که در آن روزهای سخت در برابر هواگردهای آمریکایی ایستادگی کردند، بدون برخورداری از تجهیزات مدرن و تنها با تکیه بر ایمان و غیرت خود حماسه آفریدند و ثبت این روایت‌ها می‌تواند نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و همدلی به نسل‌های آینده داشته باشد.