پایان کار ورزش ایران با کسب ۱۰ مدال/ کاروان «شهدای ناو دنا» سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا که از دوم اردیبهشت در سانیا چین آغاز شده بود، در حالی روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) با برگزاری یک فینال (هندبال زنان) به پایان می رسد که پرونده کاروان ایران امروز (چهارشنبه ۹ اردیبهشت) بسته شد.

کاروان ۹۹ نفره ایران که با ۵۷ ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی در این دوره از بازی ها شرکت داشت، تا پیش از امروز موفق به کسب ۲ مدال طلا شده بود، این کاروان اما امروز و در روز پایانی کار خود، در ۵ رشته واترپلو، کشتی، والیبال ساحلی، هندبال و فوتبال هم صاحب مدال شد و اینگونه با مجموع ۱۰ به کار خود پایان داد.

حسن عجمی بختیاروند نخستین مدال آور کاروان ایران در سانیا بود. او در چهارمین روز بازی ها با ثبت رکورد ۲۰ متر و ۱۷ سانتی‌متر در فینال پرتاب وزنه به عنوان قهرمانی و مدال طلای این ماده دست یافت. کبدی هم دومین مدال کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد. این تیم در فینال این دوره بازی ها که در روز ششم بازی ها برگزار شد، هند را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

دیگر مدال های کاروان ایران امروز و در هشتمین روز بازی های ساحلی آسیا به دست آمد. مدال آوری های این روز با واترپلو آغاز شد. تیم ملی ایران در این رشته، چین را در دیدار نهایی شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

در ادامه هم ۴ طلای متوالی توسط کشتی گیران ساحلی کسب شد. علی‌اکبر زرودی در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی غلامی در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی در وزن ۹۰ کیلوگرم و در امیررضا صحرایی در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم مدال آوران این رشته بودند.

در روز هشتم بازی های ساحلی آسیا و بعد از طلایی شدن واترپلو و کشتی، تیم ملی والیبال ساحلی «ب» صاحب مدال نقره شد. این تیم در دیدار نهایی برابر قطر که مدال برنز المپیک را در اختیار دارد، ۲ به صفر شکست خورد و به نایب قهرمانی اکتفا کرد.

این در حالی است که فوتبال ساحلی، حضور در فینال را با طلا تمام کرد. این تیم که بدون شکست فینالیست شده بود، در دیدار نهایی برابر عمان به برتری ۶ بر ۲ دست یافت و هشتمین طلا و نهمین مدال کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد.

تیم ملی هندبال ساحلی آخرین نماینده کاروان ایران در بازی های ساحلی آسیا بود که امروز در سانیا به میدان رفت. این تیم برای برگزاری دیدار فینال رو در روی قطری ها قرار گرفت و با پیروزی دو بر یک برابر حریف عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

ورزشکاران ایران در سانیا صاحب ۹ مدال طلا و یک مدال نقره شدند

مدال آوران کاروان ایران

مدال آوران کاروان ایران در ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا به این شرح هستند:

طلا

* حسن عجمی بختیاروند (دوومیدانی - پرتاب وزنه)

* علی‌اکبر زرودی (وزن ۷۰ کیلوگرم)

* علی غلامی (وزن ۸۰ کیلوگرم)

* امیرحسین کاووسی (وزن ۹۰ کیلوگرم)

* امیررضا صحرایی (وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم)

* تیم ملی کبدی ساحلی

* تیم ملی واترپلو ساحلی

* تیم ملی فوتبال ساحلی

* تیم ملی هندبال ساحلی

نقره

* تیم ملی والیبال ساحلی «ب»

جایگاه سوم برای «شهدای نام دنا»

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده کاروان ایران در ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا در حالی با طلای هندبال بسته شد که روز پنجشنبه و در روز پایانی این بازی ها، تنها یک رقابت میان تیم های ویتنام و چین در فینال هندبال زنان برگزار می شود. نتیجه این دیدار، تاثیری بر جایگاه کاروان ایران و وضعیت کلی جدول رده بندی نخواهد داشت.

بدین ترتیب و با توجه به شرایط فعلی جدول رده بندی، جایگاه سوم ایران در جدول توزیع مدال ها نهایی است. کاروان ورزش ایران که با نام «شهدای ناو دنا» عازم سانیا شد با مجموع این ۱۰ مدال (۹ طلا و یک نقره) به این جایگاه دست یافت. ایران در بازی های ۲۰۱۴ تایلند هم صاحب جایگاه سومی شده بود.

در جدول توزیع مدال ها کاروان چین با ۵۴ مدال (۲۴ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز) صدرنشین است. کاروان تایلند هم با ۲۶ مدال (۱۰ طلا، ۹ نقره و ۷ برنز) در رده دوم ایستاده است.

همچین کاروان ورزش فیلیپین با ۹ مدال (۳ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز) و هند با ۶ مدال (۳ طلا، ۲ نقره و یک برنز) هم در رده های چهارم و پنجم ایستاده اند.

عملکرد کاروان ورزش ایران در ادوار گذشته بازی های ساحلی آسیا به این شرح است:

بازی های ۲۰۰۸ اندونزی

* این دوره بازی ها با حضور ۱۱۳۱ ورزشکار در ۱۴ رشته برگزار شد.

* کاروان با ۱۰ ورزشکار در رشته فوتبال ساحلی شرکت کرد و از کسب مدال هم بازماند.

بازی های ۲۰۱۰ عمان

* این دوره بازی ها با حضور ۱۱۳۱ ورزشکار در ۱۴ رشته برگزار شد.

* کاروان ایران با ۱۸ ورزشکار در رشته های سه گانه (۲ نفر) ،فوتبال ساحلی(۱۰ نفر) و کبدی ساحلی (۶ نفر) حضور داشت و با ۲ مدال برنز فوتبال ساحلی و کبدی در رده ۲۲ جدول توزیع مدال ها ایستاد.

بازی های ۲۰۱۲ چین

* این دوره بازی ها با حضور ۱۳۳۶ ورزشکار در ۱۳ رشته برگزار شد.

* کاروان ایران با ۲۳ ورزشکار در رشته های اسکیت (۴ نفر)، کبدی (۵ نفر)، والیبال (۴ نفر) و فوتبال (۱۰ نفر) شرکت داشت و با ۲ مدال طلای فوتبال ساحلی و کبدی در رده ۷ جدول توزیع مدال ها ایستاد.

بازی های ۲۰۱۴ تایلند

* این دوره بازی ها با حضور ۲۳۳۵ ورزشکار در ۲۶ رشته برگزار شد.

* کاروان ایران با ۸۶ ورزشکار در رشته های پرورش اندام، موی تای، اسکواش، کوراش، جوجیتسو، سامبو، دوگانه، سه گانه، کشتی، والیبال، کبدی، فوتوالی، دوومیدانی، سپک تاکرا، اسکیت، فوتبال، واترپلو و سنگنوری شرکت داشت و با ۳۱ مدال شامل ۹ طلا، ۱۴ نقره و ۸ برنز در رده ۳ جدول توزیع مدال ها ایستاد.

بازی های ۲۰۱۶ ویتنام

* این دوره بازی ها با حضور ۲۱۹۷ ورزشکار در ۲۲ رشته برگزار شد.

* کاروان ایران با ۳۳ ورزشکار در رشته های کشتی، دوومیدانی، وکوترین، پنچاک سیلات، کوراش، جوجیتسو، سامبو، ووینام و موی تای شرکت داشت و با کسب ۲۱ مدال شامل ۹ طلا، ۶نقره و ۶ برنز در رده ۴ جدول توزیع مدال ها ایستاد.