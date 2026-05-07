خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامی‌صفت: امروز در هر رشته ورزشی، وجود زیرساخت‌های مناسب، استاندارد و باکیفیت حرف اول را می‌زند و بدون ایجاد فضاهای تخصصی، امکان رشد پایدار و کشف استعدادهای جدید فراهم نمی‌شود. اسکواش همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست و بیش از هر زمان دیگری به تکمیل و بهره‌برداری از پروژه بزرگ سه کورت بین‌المللی اسکواش نیاز دارد؛ پروژه‌ای که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ این رشته و سکوی پرتابی برای توسعه آن در استان همدان باشد.

سال‌های اخیر برای اسکواش همدان سال‌هایی همراه با پیشرفت و تحولات اساسی بوده چراکه افزایش چشمگیر آمار ورزشکاران بیمه‌شده این ورزش، رشد ۱۷ پله‌ای جایگاه همدان در ارزیابی‌های فدراسیون اسکواش، حضور فعال ورزشکاران همدانی در مسابقات ملی و کسب نخستین مدال تاریخ اسکواش همدان در رده جونیور تهران، تنها بخشی از دستاوردهای کسب شده این رشته است که جهش این ورزش را در استان همدان نشان می‌دهد. با این حال، نبود یک مجموعه تخصصی با استانداردهای بین‌المللی، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه اسکواش همدان محسوب می‌شود.

پروژه ساخت سه کورت بین‌المللی اسکواش همدان که اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، قرار است این خلأ زیرساختی را به طور کامل برطرف کند. این مجموعه ورزشی که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون اسکواش و نهادهای اجرایی استان در حال ساخت است، ظرفیت آن را دارد که همدان را به یکی از مراکز مهم اسکواش در غرب کشور تبدیل کند.

با بهره‌برداری از این سه کورت استاندارد، شرایط برای میزبانی مسابقات ملی، اردوهای آمادگی تیم‌های پایه و برگزاری دوره‌های آموزشی و مربیگری در سطح بالا فراهم خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند اسکواش همدان را وارد مرحله‌ای تازه از رشد و حرفه‌ای‌سازی کند. افزون بر این، تکمیل این پروژه کمک می‌کند گردش استعداد در استان افزایش یابد، فرصت تمرین برای ورزشکاران حرفه‌ای گسترش پیدا کند و خانواده‌ها نیز امکان بیشتری برای ورود فرزندان خود به این رشته داشته باشند.

بدون تردید، افتتاح این مجموعه، نه‌تنها نقطه پایان یک پروژه عمرانی، بلکه آغاز فصل جدیدی برای اسکواش همدان خواهد بود؛ فصلی که در آن تحقق رؤیای تبدیل همدان به قطب اسکواش غرب کشور بیش از هر زمان دیگری دست‌یافتنی است.

افزایش ۶۰ درصدی ورزشکاران اسکواش در همدان

رئیس هیئت اسکواش استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات چشمگیر این رشته در استان همدان، اظهار کرد: توسعه اسکواش در همدان در چند سال اخیر به یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های ورزشی استان تبدیل شده و خوشبختانه در بسیاری از شاخص‌ها، رشد چشمگیری داشته است..

اسد الله ربانی‌مهر با بیان اینکه همدان در مسیر تبدیل شدن به قطب اسکواش غرب کشور قرار دارد، گفت: مهم‌ترین رویکرد هیئت اسکواش استان همدان در دوره اخیر، برنامه‌ریزی هدفمند برای گسترش این رشته در سطح ملی بوده است؛ به‌گونه‌ای که آمار بیمه‌شدگان اسکواش در همدان نسبت به گذشته با رشد ۶۰ درصدی همراه شده و در ارزیابی‌های فدراسیون اسکواش، استان همدان ۱۷ پله صعود را تجربه کرده است.

وی افزود: امروز اسکواش همدان در سطح کشور شناخته شده و نام همدان در میان استان‌های فعال اسکواش مطرح شده و در سال ۱۴۰۴ نیز همدان میزبان نشست ملی رؤسای هیئت‌های اسکواش کشور بود و این اتفاق نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهر همدان ایفا کرد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان در ادامه یادآور شد: برای نخستین بار در تاریخ اسکواش همدان، یکی از ورزشکاران این استان موفق به کسب مدال در مسابقات جونیور تهران شد و در این رقابت‌ها بیش از یک هزار و 500 ورزشکار از ۲۰ استان کشور حضور داشتند و کسب مدال نقره از سوی ورزشکار همدانی نقطه عطفی در تاریخ اسکواش استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای اسکواش استان بیان کرد: هدف‌گذاری در هیئت اسکواش در مرحله نخست، افزایش تعداد بازیکنان و رشد آمار بیمه‌شدگان است و در مرحله دوم، تمرکز بر کسب رتبه‌های برتر در مسابقات ملی و ارتقای جایگاه استان در سطح کشور خواهد بود.

ربانی مهر همچنین از رشد چشمگیر در میزان اعزام‌ها به مسابقات کشوری خبر داد و گفت: در سال گذشته، هیئت اسکواش همدان هشت اعزام رسمی به رقابت‌های کشوری داشته است؛ آماری که نسبت به سال‌های پیش بی‌سابقه است و نشان از پویایی و تحرک روزافزون این رشته در استان دارد.

پروژه بزرگ اسکواش همدان ۷۰ درصد پیشرفت دارد

رئیس هیئت اسکواش استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند پیشرفت زیرساخت‌های ورزش اسکواش در همدان افزود: پروژه بزرگ کورت اسکواش همدان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و فدراسیون اسکواش تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است.

وی گفت: این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های شاخص ورزشی همدان می‌تواند به الگوی توسعه زیرساختی در کشور تبدیل شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری مرکزی مهم برای فعالیت‌های اسکواش در غرب کشور باشد.

ربانی‌مهر همچنین از همکاری شهرداری‌های همدان و تویسرکان در ساخت دو کورت پارکی خبر داد و افزود: این کورت‌ها با هدف توسعه ورزش همگانی و ایجاد دسترسی آسان‌تر به اسکواش ساخته می‌شوند و این اقدام در کنار پروژه‌های اصلی، باعث گسترش دامنه فعالیت اسکواش در میان نوجوانان و خانواده‌ها شده است.

رئیس هیئت اسکواش استان در پایان تأکید کرد: همدان در مسیر دستیابی به جایگاهی شایسته در ورزش اسکواش کشور قرار دارد و این مسیر با حمایت اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون، شهرداری‌ها و بخش خصوصی با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: تلاش ما این است که اسکواش استان همدان ظرف سال‌های آینده به یکی از مؤثرترین مراکز تربیت ورزشکاران نخبه در کشور تبدیل شود و نام همدان بیش از پیش در عرصه ورزش ملی بدرخشد.

در پایان گفتنی است؛ بی‌تردید تکمیل و افتتاح سه کورت بین‌المللی اسکواش همدان نه‌تنها نقطه پایانی بر یک پروژه عمرانی مهم، بلکه آغازی برای فصلی تازه در ورزش استان همدان خواهد بود. مجموعه‌ای که می‌تواند بستر رشد استعدادهای بومی، جذب رویدادهای ملی و بین‌المللی و گسترش فرهنگ ورزش در میان جوانان را فراهم کند. اکنون چشم جامعه ورزش اسکواش همدان به روزی دوخته شده است که در قامت این زیرساخت تازه، نام همدان بیش از پیش در میادین ملی بدرخشد.