۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

پرچمدار کاروان ایران در مراسم اختتامیه مشخص شد

به گفته سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ساحلی آسیا، این کاروان با پرچمداری حسن عجمی، یکی از مدال آوران طلایی خود در مراسم اختتامیه شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا، عصر امروز (پنجشنبه 10 اردیبهشت) در سانیا برگزار می شود. قرار است کاروان ورزش ایران با پرچمداری حسن عجمی در این مراسم شرکت داشته باشد.

عجمی اولین مدال آور کاروان ورزش ایران است که در قابت های پرتاب وزنه صاحب مدال طلا شد.

آرش فرهادیان در این خصوص اعلام کرد: با توجه به عملکرد درخشان حسن عجمی و کسب نخستین مدال طلای کاروان ایران در این رقابت‌ها، همچنین نقش مؤثر او در تزریق امید، شادی و نشاط به اعضای کاروان و ایجاد انگیزه مضاعف میان ورزشکاران، وی به‌عنوان پرچمدار مراسم اختتامیه انتخاب شد.

فرهادیان افزود: کاروان ورزشی ایران با نام «شهدای ناو دنا» در این دوره از بازی‌ها حضور یافته و موفقیت حسن عجمی در آغاز رقابت‌ها، روحیه‌ای مضاعف به اعضای تیم بخشید و مسیر موفقیت کاروان را که در نهایت به کسب عنوان تاریخی سوم آسیا انجامید، هموار کرد.

