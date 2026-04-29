  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۱

آماده‌باش هلال‌احمر در ۱۴ استان کشور در پی هشدار نارنجی هواشناسی

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی این جمعیت در ۱۴ استان کشور در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با اشاره به پیش‌بینی‌های جوی اظهار داشت: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، با تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز چهارشنبه تا جمعه، برای استان‌های واقع در شمال‌غرب، شمال، شمال‌شرق و دامنه‌های البرز هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

کبادی با بیان اینکه طبق این هشدار، رگبار شدید باران، رعد و برق و احتمال تگرگ در ۱۴ استان پیش‌بینی شده، افزود: روز چهارشنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، زنجان و ارتفاعات گیلان، مازندران، قزوین، البرز و تهران، روز پنج‌شنبه در گلستان، خراسان شمالی، زنجان، ارتفاعات سمنان و نیمه شمالی خراسان رضوی و روز جمعه در شرق خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال آذربایجان شرقی، احتمال سیلاب و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل جمعیت هلال احمر تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی در تمامی مناطق تحت تأثیر به حالت آماده‌باش درآمده‌اند. توصیه جدی ما به شهروندان این است که در این مدت از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب جداً خودداری کرده و در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، با احتیاط کامل رانندگی کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند در هر ساعتی از شبانه‌روز با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند تا تیم‌های امدادی در کمترین زمان ممکن به یاری آن‌ها بشتابند.

کد مطلب 6814641
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها