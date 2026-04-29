۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

باران تا فردا پنجشنبه در گلستان ادامه دارد؛ آغاز افزایش دما از جمعه

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با استقرار سامانه ناپایدار در استان،تا فردا پنجشنبه بارش باران کاهش دما و پدیده مه در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود و از روز جمعه به‌تدریج جو استان پایدار شد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، تا فردا شاهد بارش باران، وقوع رعدوبرق در برخی نقاط، کاهش نسبی دما و شکل‌گیری پدیده مه خواهیم بود.

وی افزود: این شرایط ناپایدار به‌ویژه در مناطق مستعد با شدت بیشتری همراه خواهد بود و شهروندان باید در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های فضای باز نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

معقولی ادامه داد: به‌تدریج از روز جمعه با عبور این سامانه، جو استان به سمت پایداری پیش خواهد رفت و این شرایط پایدار تا روز سه‌شنبه هفته آینده تداوم خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: همزمان با پایداری جو، روند افزایش دما نیز از روز جمعه آغاز می‌شود و اوج گرما برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیش‌بینی شده است.

وی از شهروندان خواست با توجه به نوسانات جوی و تغییرات دمایی، هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را در بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی و حمل‌ونقل در نظر بگیرند.

کد مطلب 6815576

