به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تشریح وضعیت جوی و پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: طبق گزارش‌های سازمان هواشناسی، امروز سه شنبه بارش‌ها در استان‌های تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات غرب مازندران از شدت بیشتری برخوردار بوده و احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق به‌طور جدی وجود دارد.

وی افزود: در پی این هشدار، تمامی تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در این استان‌ها در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، در کمترین زمان ممکن به یاری هموطنان بشتابند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات با توصیه به شهروندان تصریح کرد: از همه هموطنان و مسافران تقاضا می‌شود از تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و به‌ویژه برپایی کمپ و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

کبادی خاطرنشان کرد: شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و اعزام تیم‌های امدادی برای کمک به حادثه‌دیدگان است و شهروندان در صورت نیاز می‌توانند بلافاصله تماس بگیرند.